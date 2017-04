Nuevamente, los estudiantes de Ayotzinapa, el Grupo Tlachinollan y quienes dirigen a los padres de los 43 estudiantes de esa escuela que siguen ubicados como desaparecidos, comienzan a realizar movilizaciones y vandalismo con miras a revivir el movimiento para exigir que aparezcan con vida los jóvenes que fueron secuestrados el 26 de septiembre del 2014 por la policía municipal de Iguala y entregados a los sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Los líderes de ese movimiento como Melitón Ortega, denuncian que el gobierno dejó a un lado las observaciones del GIEI en torno al caso, como la afirmación de que la verdad histórica es insostenible. Sin embargo, los mismos Líderes de Ayotzinapa hacen a un lado la observación más importante que hiciera el Grupo Internacional de Expertos Independientes: El Quinto Autobús.

En el dictamen final del GIEI, se aseguró que los estudiantes de Ayotzinapa allanaron la central camionera de Iguala y secuestraron una unidad (el quinto autobús), que estaba cargado con droga (goma de opio) y partiría en breve a la ciudad de Chicago. Cabe investigar porqué los jóvenes salieron a las seis de la tarde de su escuela llegando a Iguala por la noche.

Los expertos independientes rechazaron la posibilidad de que los 43 hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula. En efecto: no los redujeron a cenizas, pero los quemaron hasta poder partir lo que quedó del fuego, para echar en bolsas grandes los restos y tirarlos al río. Esa noche no hubo lluvias intensas y pese al agua, la gasolina y diésel no se apagan como sucede en el mar, cuando barcos petroleros derraman su contenido y el fuego se mantiene.

Por lo anterior, resulta urgente que la PGR llegue a una conclusión que deje contentos a todos para que, si se declara muertos a los 43 (los restos de dos de ellos ya fueron identificados), se realice la indemnización justa a sus padres (no a los líderes, ojo). Por el momento es necesario que Ayotzinapa no vuelva a incurrir en actos de vandalismo, que no conviene a sus propios intereses y los van dejando solos.

DEPORTE UNIVERSITARIO.

Ya se encuentra en marcha la delegación deportiva de la Universidad Autónoma de Guerrero, que competirá en los juegos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), que es la competencia más importante de nivel superior en el país. El grupo está compuesto por 25 atletas de alto rendimiento que participarán en las disciplinas de Handbol y Karate Do.

Fue el Rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, quien abanderó y dio la despedida a los jóvenes universitarios, que ganaron su pase a estos juegos en una eliminatoria regional ante universidades de la ciudad de México, EDOMEX y Morelos. Por cuarta ocasión nuestros atletas de alto rendimiento participan en este encuentro deportivo que tendrá como sede el Estado de Nuevo León.

Durante el abanderamiento de la delegación, el Doctor Saldaña Almazán felicitó a los deportistas. Les deseó el mayor de los éxitos recordando que no solo representan a la UAGro, sino al Estado de Guerrero. Este grupo de atletas de alto rendimiento así como otros, son parte del programa que impulsa el Rector para apoyar el deporte en la comunidad universitaria guerrerense.

EMOTIVO EVENTO.

Todo un evento emotivo se realizó en el edificio del Congreso local, por la visita de los ocho niños que representaron a nuestra entidad en el Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, celebrado en el Congreso de la Unión, Ciudad de México. Durante el encuentro, los niños diputados federales, entregaron ante el legislativo local, los resolutivos y compromisos que integran la declaratoria del Décimo Parlamento Infantil.

Dos de ellos: Isabella María Rivera Martínez y Mario Merino González, tuvieron la oportunidad subir a la tribuna representando a sus compañeros y dieron muestra de ser dignos exponentes de la niñez y juventud guerrerense, por su elevado conocimiento de la problemática que predomina en nuestro Estado, y aportaron las posibles soluciones a todos esos conflictos y problemas, que aquejan a la sociedad guerrerense.

Al concluir el evento, la diputada Flor Añorve Ocampo, entregó presentes y reconocimientos a las niñas y niños diputados federales del Décimo Parlamento Infantil; la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas y los Niños, Beatriz Alarcón Adame, pronunció un sentido discurso. Asistieron también los legisladores Silvia Romero Suárez, Víctor Martínez Toledo, entre otros.

Por otra parte, una amplia delegación de diputados locales guerrerenses participaron en la Conferencia Permanente de Congresos locales (COPECOL) en la Ciudad de Campeche, Conferencia que ya fue presidida por el legislador guerrerense Bernardo Ortega Jiménez. En este evento nuestros legisladores participaron con importantes propuestas.

TRABAJO ASEGURADO.

Gracias al trabajo que está realizando el nuevo Secretario General de la Sección 14 del SNTE, Maestro Javier San Martín Jaramillo, existe la garantía de que no hay ningún riesgo para la estabilidad laboral de Maestros y trabajadores de la educación afiliados a ese sindicato. Por el contrario, afirman los miembros dirigentes de la sección: existe la firme certeza de que continuarán manteniendo sus fuentes de trabajo.

Esto se basa en un documento hecho llegar por la Contraloría interna de la SEG al Maestro San Martín Jaramillo, luego de la auditoría celebrada en ocho mil 523 centros de trabajo, donde se afirma como conclusión, que no existe riesgo alguno para la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación en el Estado. El documento está firmado por el Contralor interno de la SEG, Ramón Apreza Patrón.

Por otra parte, un grupo de maestras y maestros de la sección 14, partieron el pasado miércoles a Zinacantepec, Estado de México, para participar en los Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales del SNTE, que concluirán mañana sábado.

El Secretario general Javier San Martín, despidió a la delegación y les deseó mucho éxito en estos encuentros, para que demuestren que en Guerrero existe mucho talento en todas sus regiones.

EMOTIVO EVENTO.

Todo un evento emotivo se realizó en el edificio del Congreso local, por la visita de los ocho niños que representaron a nuestra entidad en el Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, celebrado en el Congreso de la Unión, Ciudad de México. Durante el encuentro, los niños diputados federales, entregaron ante el legislativo local, los resolutivos y compromisos que integran la declaratoria del Décimo Parlamento Infantil.

Dos de ellos: Isabella María Rivera Martínez y Mario Merino González, tuvieron la oportunidad subir a la tribuna representando a sus compañeros y dieron muestra de ser dignos exponentes de la niñez y juventud guerrerense, por su elevado conocimiento de la problemática que predomina en nuestro Estado, y aportaron las posibles soluciones a todos esos conflictos y problemas, que aquejan a la sociedad guerrerense.

Al concluir el evento, la diputada Flor Añorve Ocampo, entregó presentes y reconocimientos a las niñas y niños diputados federales del Décimo Parlamento Infantil; la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas y los Niños, Beatriz Alarcón Adame, pronunció un sentido discurso. Asistieron también los legisladores Silvia Romero Suárez, Víctor Martínez Toledo, entre otros.

Por otra parte, una amplia delegación de diputados locales guerrerenses participaron en la Conferencia Permanente de Congresos locales (COPECOL) en la Ciudad de Campeche, Conferencia que ya fue presidida por el legislador guerrerense Bernardo Ortega Jiménez.

En este evento nuestros legisladores participaron con importantes propuestas.

manueltello2002@yahoo.com