Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto les comento que el Gobierno del Estado que encabeza el Lic. Héctor Astudillo Flores ha iniciado una vez más con el Programa de Fertilizante Gratuito en donde el Ejecutivo Estatal tuvo una reunión con todos los Presidentes Municipales de la Entidad el cual se les hizo entrega de recursos a cada uno de los Ayuntamientos para la compra del Fertilizante que se suma a los recursos de los municipios para operar este programa, es una primera fase que se está apoyando con recursos financieros a los gobiernos municipales y hay una segunda fase que es el recurso que se emplea en la compra del Fertilizante para apoyar con insumo en especie a los ayuntamientos esto es una inversión muy importante son 170 millones de pesos en recursos financieros y 170 millones de pesos en especie. El titular de la Sagadegro Juan José Castro Justo informo que ya se está trabajando a tiempo para llegar a la temporada de siembra que se iniciara en el mes de junio, se debe de estar preparados con el insumo para que la temporada de lluvias sea bueno, lamentablemente el éxito de la cosecha es solamente en razón del comportamiento del temporal en este ciclo, el año pasado fue un ciclo bueno llovió razonablemente bien, suficiente para el fertilizante fue una cosecha buena se habla de un millón 200 mil toneladas un poco más en relación con la del año antepasado que no llego al millón de toneladas se espera que esta temporada sea bueno al menos como la del año pasado que se tenga una cosecha semejante cuando menos. Castro Justo comento que el mayor porcentaje de las toneladas es para autoconsumo es decir la familia campesina productora del maíz en la zona rural de Guerrero se alimenta entre otras cosas de tortilla de maíz entonces que hay un millón y medio de guerrerenses que comen tortilla de maíz que ellos mismo producen y que lo que se comercializa es un excedente menor de ese volumen que menciona; los productores del maíz en nuestra entidad son autosuficientes para comercializar en el interior del Estado y hacia la zona de Tierra Caliente un poco al Estado de México otro poco al Estado de Morelos la inmensa mayoría de los productores cuidan el uso del fertilizante; el Gobernador Héctor Astudillo Flores está empeñado de que el fertilizante llegue a tiempo a los campesinos y productores de Guerrero ha instruido de que se cuide que tiene que entregarse de manera gratuita que cuiden los productores en señalar que este insumo es gratuito en cuidar de que se avise cuando haya alguna anomalía y que se dé con transparencia como ha sido el compromiso del Gobernador Héctor Astudillo..!! Por otro lado un tema que anda circulando con mucha fuerza en medios nacionales y en las redes sociales y me refiero a los videos escándalos y las corruptelas de ello está sembrado el camino del poder, en días pasados la mayoría de los mexicanos miramos el video que muestra a Eva Cadena Sandoval ya ex candidata a la alcaldía de Las Choapas Veracruz por el partido político MORENA de recibir medio millón de pesos en efectivo para entregárselos personalmente al dueño de ese instituto político Don Andrés Manuel López Obrador según lo dice ella misma en dicho video desde luego que se han generado múltiples opiniones al respecto de hecho ya venía la información desde que se estableció el desencuentro entre el Gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes y el dirigente de MORENA López Obrador y más reciente con relación con la detención del ex gobernador Veracruzano Javier Duarte en donde sorpresivamente el dirigente de Morena empezó a enviar mensajes de que lo iban a involucrar con la red de malos manejos que tejió el futuro extraditado, había asumido culpa de hechos no sabidos salvo por los involucrados en el video escándalo de la ex candidata Eva Cadena Sandoval a muchos había sorprendido ese ímpetu informador del tabasqueño de porque se sumía como víctima de un hecho no previsto aún salvo por su pleno conocimiento quizás por el dinero que le debían de entregar; la red de protección verbal del aspirante presidencial de Morena de deslindarse de sus hechos e intenciones de no aguantarse de cuando se ve descubierto y culpar a otros u otras de sus errores y desaciertos ahora lo ha convertido en un personaje no confiable incluso para sus propios seguidores de hecho casi peligroso pues alguien que está dispuesto a sacrificar a quien sea con tal de salvarse así mismo, no es exactamente un líder responsable de sus actos y mucho menos solidario con sus correligionarios, aquí sí y hay que decirlo con valentía inusitada Eva Cadena Sandoval no niega el hecho que el video escándalo ha mostrado pero ella quiere asumir toda la responsabilidad ha dicho también que fue una trampa orquestada por empresarios Veracruzanos esto es y hay que decirlo así el hecho ocurrió fueron empresarios y ella asumió que el dinerito era para Andrés Manuel para qué? No se sabe, luego se ha vuelto un eco en la trampa en que cayó hemos oído ya que el plumaje no es de esos al tabasqueño tratando y pretendiendo escudarse en la pureza y blindaje en el deslinde es decir en la pureza y blindaje que no posee entonces Eva Cadena Sandoval que en un acto de conclusión al culto personal ha dicho que ella solititita hizo todo incluso el deslinde de sus otroras dirigentes de su partido y uno que otro militante no se han dejado esperar. Estimados lectores desde luego que los dirigentes partidarios contemporáneos del PRI, PAN, PRD y demás partidos políticos no dejarían pasar este evento han señalado la culpa y responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador hasta el cansancio han solicitado la investigación de las autoridades competentes y que cumpla una palabra supuestamente empeñada de renuncia, la verdad que esa mentirilla piadosa mordaz y cínica bajo la cual se excusa desde su adelantado deslinde en el desencuentro con Yunes Linares nunca va a llegar, cuando se cumpla la palabra es porque se tiene el valor de cumplirla y lamentablemente no es el caso. La verdad es que con este evento se actualiza una historia difícil para Andrés Manuel López Obrador y sus ligas con la corrupción sus vínculos cercanos y cómplices con René Bejarano con Gustavo Ponce los segundos pisos sus coches y choferes los lujos y prebendas familiares el solapamiento de “algunos” políticos y muchas otras tapaderas de su círculo cercano; estas corruptelas se suman a las mentiras y soberbias de diferentes casos que se dieron a conocer en su momento, Don Andrés ha resultado un vividor de la política mientras el ciudadano observa, piensa y calcula su voto en las elecciones venideras..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooo..!!