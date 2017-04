Frank en su Tinta

Y SIGUE pecando de ingenua, o de plano es con toda la intención. Eva Cadena, la diputada veracruzana de Morena que fue filmada recibiendo 500 mil pesos supuestamente para Andrés Manuel López Obrador, sigue dando la nota. Todavía en “el ojo del huracán” por el video difundido el lunes por el periódico El Universal, Eva Cadena acudió el miércoles a la Fiscalía de Veracruz para interponer una denuncia contra quien resulte responsable por la difusión del video en el que ella aparece recibiendo el dinero. Y como para que sigan hablando de ella, la diputada arribó a la Fiscalía a bordo de un lujo automóvil Mercedes Benz color blanco con chofer. ¿Así o más retadora?......... ¿SEGUNDO “cuatro”? Este jueves el mismo periódico El Universal difundió otro video en el que, nuevamente, aparece Eva Cadena, ahora recibiendo 10 mil dólares y 50 mil pesos para su campaña. Hay que esperar las nuevas reacciones al respecto, A ver qué dicen hora los corruptos de siempre…….. YA PA’ QUÉ. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó el miércoles al ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdez. ¿El motivo? No, no por corrupto, sino por haberse registrado como candidato a diputado local por el Partido Joven de Coahuila (contradictoriamente, un Partido llamado Joven lleva como candidato a un “dinosaurio” ex del PRI). Las burlas y los memes no se hicieron esperar en las redes sociales, pero no para Moreira, sino para la lentísima Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI. Si esta Comisión mide con el mismo rasero, a Javier Duarte y a otros ex gobernadores corruptos no los va a expulsar nunca, porque siguen siendo priistas. Por lo visto, en el tricolor es más grave irse a otro partido que ser corrupto……. POR CIERTO, a Moreira lo recuerdan muy bien los periodistas de Iguala, pues en la elección para gobernador de 2011, como dirigente nacional del PRI, vino en apoyo al candidato Manuel Añorve Baños y los hizo esperar dos horas para una conferencia de prensa, que finalmente canceló para irse directamente a un mitin en la colonia Insurgentes, donde Añorve afirmó que era un “chaparrito chingón”, pero que también había chingones altos como Humberto Moreira. Seis años después el “chaparrito chingón” es de los priistas fuertes de Guerrero y el “alto chingón” está expulsado del PRI y busca ser diputado local por el Partido Joven de Coahuila……… OTRO exgobernador priista está a punto de ir a la cárcel. Se trata de Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, a quien la Fiscalía Anticorrupción del gobierno estatal acusará por el delito de enriquecimiento ilícito. La acusación también incluye a su esposa Gretta Salinas de Medina y su padre Humberto Medina Ainsle. A Rodrigo Medina se le siguen otros tres procesos por ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial……. EN GUERRERO Héctor Astudillo cumplió este jueves 18 meses como gobernador. Ganó la elección el 5 de junio de 2015 y el 27 de octubre de ese mismo año tomó protesta, por lo que este jueves cumplió año y medio en el cargo. Un reporte de la Agencia de Noticias IRZA señala que “recibió (del nefasto e inepto Rogelio Ortega Martínez) una administración sumamente diezmada, sin recursos en caja, con prácticamente todos los programas de gobierno paralizados. Y, además, en un escenario de violencia debido a la creciente operación de grupos del crimen organizado. Reactivó, en primera instancia, el accionar del gobierno, y hasta dirigentes y militantes de partidos políticos de oposición lo reconocieron. Pero el fenómeno de la violencia no cesa, como en otros estados del país. No es Guerrero, pues, el único donde se padece ese grave flagelo. Y el propio Héctor Astudillo lo admite, la condena, lo lamenta. El propio Héctor Astudillo ha dicho que impulsar el desarrollo del estado es tarea de todos, pero en especial de los que verdaderamente desean lo mejor para Guerrero”…….. SIMPLE pregunta: ¿Cuántos “cuatros” le pusieron a Eva Cadena y en cuantos videos más aparecerá?....... PUNTO.