PRD y su bandera política

Es lógico que el caso del crimen de Demetrio Saldívar Gómez, secretario general del PRD-Guerrero, haya sido convertido en bandera por ese partido rumbo a las elecciones de 2018.

El grado al que ha llegado la violencia o inseguridad es acertadamente aprovechado con el afán de atraer los reflectores, y desgastar al PRI, como partido y gobierno, hasta donde sea posible, por la lucha del poder.

Lo mismo haría y ha hecho, el PRI, aquí mismo en Guerrero. Precisamente porque éste capitalizó muy bien la actuación de los gobernadores del PRD, sobre todo a raíz de lo ocurrido en Iguala con Ayotzinapa, pudo obtener miles de votos.

¿Por qué Beatriz Mojica Morga, en su carácter de secretaria general del CEN del PRD, no voltea a ver al actual gobernador de Tamaulipas para fustigarlo como lo ha hecho con el de Guerrero, si allá está más monstruoso el crimen organizado?

Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario de aquel estado, esta semana echó la culpa de la violencia que éste vive no a dos sino a los cuatro últimos gobernadores que le antecedieron en el cargo, en una entrevista que concedió a Loret de Mola en Televisa, y Mojica no le dijo nada.

Allá el PRD no tiene ni tendrá votos. Es más ni existe. ¿Para qué entonces lanzar los tiros?

Guerrero, en cambio, le representa un caldo de cultivo y ya es tiempo de que busque adeptos, incluso a como dé lugar. El clima de inseguridad le significa un motivo para ir por ellos, y el uno y medio años que lleva Héctor Astudillo Flores como gobernador, también.

Y es que el tema de la seguridad es un asunto de significativa relevancia, por ser el talón de Aquiles de los gobernantes.

Como lo expresó con toda atingencia la asociación civil Por un Mejor Guerrero, que encabeza Raúl Salgado Leyva, al fijar antier su postura en este tema, “a pesar de los esfuerzos realizados para combatir a la delincuencia, ésta parece dispuesta a seguir lastimando a la sociedad y a debilitar a nuestras instituciones”, y de que si bien es cierto que “la pluralidad entraña el hecho de expresar libremente las ideas, lo que no es aceptable es sembrar el rencor y el odio, y haciendo llamados que vulneran la soberanía del estado”.

Y, como también lo señaló con suficiente razón: “hay firmeza en el liderazgo del gobernante y hay demostración contundente en su invariable compromiso de seguir gobernando con lealtad para todos los guerrerenses”.

Faltan sólo dos meses para iniciar los procesos electorales federal y local. Los actores políticos que han entrado a este encontronazo PRD-PRI, como Mojica, tienden escenarios con fines protagonistas.

Mojica no ha perdido presencia en Guerrero. No ha tenido ojos más que para este estado. Es obvio que no quiere ser representante popular de Tamaulipas. Es obvio que no le importa pedir la renuncia del gobernador panista, sino del de su tierra, porque aquí podría obtener botín político.

Ella y seguidores saben que, a diferencia de los gobernadores emanados de su partido, Astudillo no está cruzado de brazos ante la delincuencia, pero la situación en que ésta se encuentra, se presta para subirla de bandera política.

Además, la responsabilidad de velar por la seguridad no es exclusiva de un solo gobernante; también la tienen los presidentes municipales del PRD y de los demás partidos, y los legisladores del PRD y de los demás partidos.

A Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco, lo atacan de igual forma por ser visto como posible candidato a la reelección.

En política como en la guerra y en el amor, dicen, todo se vale. Nada más habrá que actuar como si se pisara en terreno minado, porque pueden resultar contraproducentes las cosas,y que incluso, en el caso de Guerrero, el que salga ganando más sea Morena, debido al hartazgo de la gente, por el hecho de ver a gobernantes o a los políticos enfrascados en pleitos, en lugar de cumplir con su trabajo. isidro_bautista@hotmail.com