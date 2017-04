Analiza alcalde situación del mercado municipal

Iguala, Gro., Abril 28.- Luego de que Diario 21 constató y dio a conocer el riesgo que se vive en el Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, lugar en el que no existen medidas de seguridad ante algún siniestro y el cúmulo de vendedores ambulantes que obstruyen los pasillos de este sitio cada día es mayor, el presidente municipal Herón Delgado Castañeda lamentó la situación que se vive en este centro de abasto que pone en riesgo latente, tanto a comerciantes como a consumidores.

El primer edil señaló que está analizando esta situación, ya que hay mucha inconformidad en este sitio por parte de los locatarios, el mercado municipal tiene una forma atípica de funcionar, no es una administración direccionada por el ayuntamiento, sin embargo, es responsabilidad del municipio y tenemos que meterle mano.

Delgado Castañeda enfatizó que se tiene que ver y si no está funcionando el administrador actual "tenemos que cambiarlo", sentenció.

"Yo como alcalde de este municipio tengo el diagnóstico muy preciso de la problemática que se vive ahí, por ello tenemos que empezar de arriba hacia abajo, por ello si no se mueve al administrador, al rato lo que se haga abajo no se va a conservar".

Puntualizó que la inseguridad que se vive en el mercado no es de ahorita, tiene 30 años, la inseguridad por el cableado y bloqueo de pasillos tiene mucho tiempo, "yo les he dicho a los mismos locatarios y comerciantes que ellos mismos van a acabar con este mercado si no razonan bien cuáles son las acciones que están realizando mal".

El presidente municipal agregó que no hay una buena administración en el mercado municipal y el municipio debe de ver que haya una buena administración, "por ello realizaremos algunas acciones en este lugar".

En cuanto al ambulantaje, dijo que se tiene que resolver, es necesario que se utilice ya "La Rampa" para reubicar a los ambulantes, por tal motivo mencionó que en próximos días sostendrá una reunión con el Cabildo municipal para analizar esta cuestión y darle pronta solución.