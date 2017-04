TRIste inicio mundialista

México cayó 3-2 ante Irán en su debut en Mundial de Playa de Bahamas

Nassau, Bahamas, Abril 28.- La Selección Nacional de México de Playa cayó este jueves ante su similar de Irán por marcador de tres goles a dos, en duelo correspondiente a la jornada 1 de la Copa Mundial de la modalidad que se celebra en Bahamas.

Las anotaciones del encuentro fueron obra de Peyman Hosseini al 19’; Amir Akbari al 28’ y Mohammad Ahmadzadeh al 30’ para Irán, mientras Benjamín Mosco al 20’ y Ramón Maldonado al 24’ descontaron para los mexicanos.

El próximo encuentro del cuadro dirigido por Ramón Raya será el sábado 29 de abril ante Nigeria a las 17:30 hrs. (CM).

EL PARTIDO

La Selección Nacional de México de Playa debutó la tarde de ayer en el Campeonato Mundial de la modalidad, en lo que fue el encuentro de apertura del certamen que se celebra en Bahamas. El combinado de Irán fue el primer rival del cuadro dirigido por Ramón Raya.

Desde el silbatazo inicial ambos conjuntos buscaron hacerse con la posesión de la pelota y ofender a su rival en busca de obtener el primer tanto del encuentro.

Sin embargo, tanto mexicanos como iraníes no lograban irse arriba en la pizarra. Los cancerberos, Peyman Hosseini de Irán y Diego Villaseñor de México fueron las figuras en el arranque del partido. De esta manera concluyó el primer periodo.

En la reanudación las cosas no cambiaron, los dos seleccionados no cesaban en sus ataques, se veían constantes jugadas de peligro en ambos marcos.

Fue hasta el 19’ cuando cayó el primer tanto del encuentro y fue a favor de Irán. El cancerbero Peyman Hosseini tomó el esférico desde su área y sacó un escopetazo que venció a Diego Villaseñor.

México respondió un minuto más tarde, al 20’, Benjamín Mosco avanzó con balón controlado por el costado derecho y mandó un potente disparo raso, que venció a Hosseini.

Para el tercer periodo Ramón Maldonado le dio la vuelta al marcador. En un saque largo de Diego Villaseñor, el ariete azteca elevó la pelota y con un gran remate de testa venció al arquero rival.

Amir Akbari logró el empate en la pizarra al 28’, el jugador iraní controló el balón con el pecho y con un gran remate consiguió empatar el cotejo.

Uno más para el combinado de Irán cayó al 30’. En un cobro de falta Mohammad Ahmadzadeh venció a Diego Villaseñor y le dio la ventaja a su equipo. Ya no hubo tiempo para más y México cayó en su debut mundialista.

ALINEACIONES

Irán: 1.- P. Hosseini, 2.- A. Akbari, 3.- H. Abdollahi, 10.- M. Mesigar y 11.- M. Ahmadzadeh. DT. M. Mirshamsi.

México: 1.- D. Villaseñor, 2.- A. Rodríguez, 3.- C. Hernández, 7.- R. Maldonado y 10.- A. Villa. DT. R. Raya.