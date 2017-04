Con determinación

Amazonas contuvo bien a HI5 para llevarse la victoria en dos sets

Iguala, Gro., Abril 27.- Fuerza, destreza y mucha determinación fueron las características del conjunto de Amazonas en su duelo correspondiente a una jornada más de la categoría Segunda “A” Femenil del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubllaga López”; para llegar a su propósito las “amazónicas” tuvieron que trabajar duro para llevarse la victoria ante HI5 con parciales de 25-18 y 25-14.

En el arranque del duelo fue la escuadra de Amazonas la que en base a un par de remates contundentes logró hacer daño a su rival, el cual no lograba contener la mayor parte de las pelotas que llegaban a sus brazos; la desventaja de 7 tantos comenzó a cobrarle factura, ya que vio cómo se le iban las posibilidades de emparejar un periodo donde no la pasó para nada bien ante una ofensiva que buscaba asegurar el triunfo parcial y con poco por hacer las cosas se detuvieron con números de 25-18.

Para el segundo periodo las cosas parecían mejorar, pero fue todo lo contrario, HI5 una vez más tuvo errores al por mayor para ir cediendo terreno a su rival, el cual no desaprovechó los regalos que le dieron en esta batalla donde no dio tiempo para una rebelión.

Cuando el conjunto de HI5 intentó regresar, Amazonas ya tenía una vez más ventaja considerable, la cual ya no perdería en el resto del encuentro que terminó por escribirse en este capítulo con el 25-14 que confirma su buen paso en esta edición donde busca a toda costa quedarse con la corona que es codiciada por todas sus rivales.