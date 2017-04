Afinan la puntería

La Selección Juvenil Menor de Guerrero no para de entrenar de cara a la Olimpiada Nacional

Iguala, Gro., Abril 27.- A poco menos de un mes para que arranque la Olimpiada Nacional, el selectivo de volibol Juvenil Menor Varonil de Guerrero continúa su preparación para llegar con la puntería fina a la máxima justa amateur que tendrá como escenario Guadalajara, Jalisco; en esta nueva aventura el técnico Miguel Mastache no ha dejado de trabajar con sus pupilos luego de pasar las rondas estatales y regionales en donde se impusieron con autoridad.

La semana previa a la eliminatoria Regional que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se trabajo más en el aspecto físico y tras lograr su propósito, en las instalaciones del Cemec Voli Iguala se metió más con el aspecto técnico, para esto la labor con sus acomodadores no cesa, ya que es importante la coordinación en la entrada con sus bandas y las jugadas en primer tiempo con sus jugadores centros.

Otro aspecto en el que ha hecho hincapié ha sido en coordinar los bloqueos y sobre todo las asistencias; además este año cuenta con un centro de buena estatura que buscará pelearle de tú a tú a los jugadores de las regiones del Norte; en el trascurso de esta semana los trabajos seguirán en las tardes y los fines de semana tendrán juegos en la liga y en ocasiones jugarán amistosos para mantener el ritmo.

La Olimpiada Nacional arranca este 27 de mayo, en ese lapso por comentarios de su estratega Miguel Mastache, se pondrá mucha énfasis en el trabajo físico y jugadas por las bandas, su experiencia con la Selección Infantil hace dos años le dio la pauta para mejorar en diferentes aspectos en los cuales serán clave mejorarlos, ya que sus rivales de grupo no desaprovecharán los errores para llegar al triunfo.

Los jugadores que integran este conjunto son: Eduardo Salinas, Michel Mastache, Marlon Mastache, Edson Garduño, Axel Quintero, Carlos Román, Bryan Briones, Iker Diaz, Erick Ocampo, Edson Aragon y Marco Antonio Lopez; director técnico Miguel Mastache y Ricardo Guzman.