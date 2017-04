Mercado Municipal, una bomba de tiempo: Vilches

Iguala, Gro., Abril 26.- El mercado Municipal “Adrián Castrejón” es una bomba de tiempo, debido a que no cuenta con las medidas de seguridad ni de protección civil necesarias para hacer frente a algún siniestro como un incendio o un sismo.

Lo anterior dio a conocer el administrador de este centro de abasto, Adrián Vliches Cabrera, quien señaló que los locatarios hacen caso omiso al llamado de las autoridades y no cumplen con las medidas de seguridad necesarias, “sin ponerse a pensar que en caso de algún siniestro corren peligro tanto los comerciantes como los consumidores”.

Dijo que debido a que todos los días acuden a este lugar cientos de personas, además de los locatarios y la gran cantidad de comerciantes ambulantes que en muchas áreas del mercado bloquean los pasillos, todos correrían un gran peligro y podría suceder una tragedia en caso de que se presente un incendio u ocurra un sismo.

Vilches Cabrera detalló que en el mercado y calles aledañas existen más de 325 ambulantes, provocando una seria obstrucción en los pasillos, que ocasiona una aglomeración importante de gente, situación que pone en riesgo a los consumidores por el bloqueo de las salidas y entradas al establecimiento.

Refirió que ante este gran problema que es el ambulantaje ha girado oficios al ayuntamiento municipal para que el Cabildo autorice que el área de “La Rampa” que se designó para los ambulantes ya pueda ser utilizada y despejar los pasillos del mercado, sin embargo, lamentó que no hay disposición por parte de las autoridades municipales en dar esta aprobación.

Al cuestionarle por qué piensa que el Cabildo no ha autorizado esta situación, dijo que las autoridades no quieren problemas “porque saben que si remueven a los ambulantes tendrán manifestaciones y protestas en la ciudad y fuera del ayuntamiento porque la mayoría están adheridos a organizaciones sociales y pedirán el apoyo para no ser removidos”.

Dijo que mientras las autoridades municipales no tomen una decisión, esta problemática seguirá, pero si el día de mañana ocurre un siniestro, entonces sí se lamentarán, por ello es urgente que este problema se atienda de manera urgente.

Al realizar un recorrido por el Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, Diario 21 pudo constatar que el problema del ambulantaje es muy serio debido a que en muchos puntos de este centro de abastos no se puede pasar por la obstrucción que hay en los pasillos, así como en las entradas y salidas del mismo.

Se pudo observar que la mayoría de establecimientos no cuenta con la medidas de seguridad necesarias como son tener sus entradas y salidas libres, los accesos principales despejados, además de que la mayoría de locales no tienen extinguidores, el cableado de luz en algunas zonas está enredado, lo cual puede provocar un corto circuito que provoque un incendio como ya han ocurrido en fechas pasadas en este sitio.

Al ver la presencia de este medio de comunicación, algunos ambulantes sobre todo carretilleros, se acercaron y denunciaron que en muchas ocasiones la misma administración es quien da autorización a nuevos ambulantes de instalarse.

Además señalaron que cuando pasan los cobradores no les dan su comprobante de pago, sin embargo si se llevan el pago y no se sabe a dónde va a parar ese dinero, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades para que realicen una auditoría a la administración de este mercado para evitar posibles malos manejos.

Asimismo se corroboró que “La Rampa” está lista para su uso, cuenta con sanitarios, piso y luz, únicamente hace falta la autorización del Cabildo para su funcionamiento, aunque sólo tiene capacidad para alojar a 155 ambulantes.