Frank en su Tinta

SI HUBIERA sido priista, panista, perredista o verde el escándalo no fuera en este momento tan grande, pero se trata de una militante de Morena, el partido político de Andrés Manuel López Obrador que pregona honestidad al límite y que se supone es totalmente diferente a los demás. Ese es el detalle. Corruptos (y peores) hay en todos los partidos, pero se supone que Morena “es la esperanza de México”. Obvio, fue una trampa y Eva Cadena cayó redondita. Ahora admite que fue una ingenua. Escenas como la de la morenista recibiendo 500 mil pesos son frecuentes en las campañas electorales en México y no precisamente de medio millón de pesos, que alcanza si acaso para dos o tres actos con todo y acarreados. Es evidente que, por tratarse de “un cuatro”, el dinero no llegó a López Obrador, pero quienes planearon la trampa lograron su objetivo: Dejar evidencia que también los “morenos” son corruptos y que reciben dinero clandestino. Habrá que esperar las siguientes encuestas para conocer de cuantos puntos fue el golpe mediático que acaba de recibir López Obrador (y, dicho en sus términos, cuantas plumas le quitaron a su gallo, que acaba de cruzar un sinuoso pantano)……. LO QUE LLAMA la atención es que los corruptos fueron los primeros en condenar el acto de corrupción de la ex candidata de Morena. ¡Qué cinismo! El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cuya familia vive en una lujosa casa en Atlanta (Estados Unidos), que sus tres hijos asisten a una de las escuelas más exclusivas y costosas de la zona, que los visita cada fin de semana y que gasta anualmente más de 5 millones de pesos por todo. La candidata del PAN a gobernadora del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, quien recibió mil millones de pesos para su fundación y no los ha comprobado, amén de que su padre y seis hermanos son investigados por la PGR por presunto lavado de dinero. El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien apenas el año pasado cobró una liquidación de un millón 200 mil pesos cuando solamente estuvo unos meses como director de Pemex. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, quien apenas en marzo pasado fue balconeada por ser propietaria de un departamento lujoso en Miami que tiene un costo de casi un millón de Dólares. Es el clásico cuento del ladrón que grita: “Allá va el ladrón, atrápenlo”………. PRIMERO fue la designación de un comisionado especial de seguridad para Guerrero. Ahora el PRD nacional exige la renuncia del gobernador Héctor Astudillo Flores y del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. Lo anterior, mediante el acuerdo del comité nacional perredista tomado este martes, el cual incluye la solicitud de una reunión con el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, “para pedir la atracción y la coadyuvancia de todos los casos de los compañeros militantes del partido que han sido asesinados en el Estado de Guerrero y exigir que se esclarezcan los hechos”. En otro punto del acuerdo, el PRD convoca a militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general, “a una movilización para exigir el alto a la violencia y a los asesinatos que se viven en Guerrero, la cual se realizará el día domingo 7 de mayo en Chilpancingo”…….. EL GOBERNADOR Astudillo reiteró que no confrontará a guerrerenses contra guerrerenses y llamó a hacer un frente contra la violencia, mientas que el alcalde Leyva Mena pidió a los perredistas que “investiguen (el crimen de Demetrio Saldívar) al interior de su partido, donde hay fuerzas políticas que se mueven, hay luchas y contradicciones entre ellos mismos”…….. SIMPLE llamado (del INE a los partidos políticos): “Sean muy cuidadosos en la selección de los candidatos que participarán en las elecciones del 2018, designen a los mejores de su militancia, personas que sean conocidas, para que después no se arrepientan”……… PUNTO.