No sé si me gana el gusto o la tradición, sin embargo consideramos que vale la pregunta dirigida a nuestros respetados lectores y radioescuchas: ¿quién de ustedes no ha disfrutado un vino riojano, según dicen los expertos, todos de magnífica calidad?

Ese es el hecho que les queremos relatar: después de un recorrido de varias horas por la campiña riojana, sembrada de interminables y simétricos viñedos, llegamos a uno de sus paradores donde disfrutamos de una magnífica comida bautizada con uno de los vinos de la región.

Esto fue seguramente algo soñado y ahora se cumple, primero en el campo de la comarca y luego en Santo Domingo de la Calzada, ese pueblo que recuerda al santo que desde tiempos inmemoriales se dedicó a atender a los peregrinos que a pie se dirigen a Santiago de Compostela.

La Rioja es una comunidad autónoma de España situada en el norte de la península ibérica. Abarca parte del valle del Ebro en su zona septentrional y del sistema Ibérico en el sur. Geográficamente está dividida por 7 ríos que descienden desde la montaña hacia el Ebro, el cual vertebra la región, es por ello que a La Rioja le dicen: “La de los siete valles”. El área norte, la de valle, presenta un clima mediterráneo y la zona sur, la montañosa, uno más húmedo y continental. Sus aguas, indiscutiblemente, es el elemento que le da la calidad a su vino conocido internacionalmente.

Las enciclopedias explican que la Rioja es muy conocida por su producción de vinos bajo la Denominación de Origen Calificada Rioja, la más antigua de España, elabora vinos de mayor fama internacional. Además es uno de los territorios paleontológicos más importantes del mundo en cuanto a yacimientos icnitas -huellas de dinosaurio-, que destacan por su número y conservación. Entre sus monumentos cabe mencionar los monasterios de San Millán de la Cogolla, considerados centro medieval de la cultura y declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.

En cuanto a Santo Domingo de la Calzada es una localidad y un municipio español de la comunidad autónoma de La Rioja, situado a orillas del río Oja en la comarca de La Rioja Alta.

Su nombre procede de su fundador Domingo García, que entre otras construyó allí un puente para hacer seguro el cruce del río, un hospital y un albergue de peregrinos, para facilitar con ello el peregrinaje del Camino de Santiago a su paso por la localidad.

El más famoso de sus milagros es del gallo y la gallina, según se relata, Domingo García demostró la inocencia de un peregrino acusado erróneamente de muerte al hacer volar una gallina que estaba asada en el plato. En recuerdo del estos hechos, en la catedral calceatense hay siempre un gallo y una gallina vivos y se extendió el dicho de “En Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada”.

Créanlo o no, pero por ahora es disfrutar aquí mismo o en cualquier lugar del mundo, un vino de La Rioja con denominación de origen. ¡Salud!

