Va por otra victoria

México Sub-17 se mide a Estados Unidos en busca de la cima del Grupo “C”

Iguala, Gro., Abril 26.- Tras su buen debut con goleada de 6-0 sobre El Salvador, el conjunto de México Sub-17 con el igualteco Haret Ortega Gatica ya prepara su segundo encuentro del Premundial de Panamá ante Estados Unidos, este duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo “C” pone en juego el liderato del sector, hasta el momento el “tricolor” está al frente por diferencia de un gol, en caso de darse una victoria del conjunto mexicano los pondría a un paso de la segunda fase del certamen.

El historial de México ante el conjunto norteamericano ha sido de 4 juegos, el primero se dio el 4 de abril de 1991 con empate a uno; el segundo encuentro fue en La Habana el 19 de agosto de 1992, esa ocasión los “tricolores” se impusieron 4-3; la tercera batalla se dio en el Premundial de El Salvador el 13 de noviembre de 1994, México derrotó 2-1 a lo del Norte y la última contiendan en la que se vieron las caras fue el 26 de agosto de 1996 en Trinidad y Tobago, una vez mas la victoria fue de 3-1 para los “aztecas”.

Los jugadores que iniciaron en el cotejo ante El Salvador trabajaron por separado, primero trotando y posteriormente realizaron ejercicios de estiramiento bajo la supervisión de su fisioterapeuta Raúl Curiel. El otro grupo de jugadores que tuvo menos minutos de juego o bien permaneció en la banca, trabajó con su estratega nacional, Mario Arteaga, así como también con el coordinador técnico-táctico, Juan Carlos Ortega.

El igualteco Haret Ortega Gatica buscará una vez más un lugar en el once que arrancará el encuentro, en el duelo inaugural no vio acción y su momento de debutar tuvo que esperar, hasta el momento su técnico Mario Arteaga trabajó con el grupo que no tuvo actividad y sigue observando a cada uno de sus jugadores para ocupar variantes de acuerdo a las características del rival.