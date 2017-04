Listos los invitados

Este sábado arranca la liguilla del torneo de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Abril 26.- Llegada la fecha 14 del torneo de Juvenil “A” los 8 invitados para jugar la liguilla por el título están confirmados para que el próximo sábado arranque la búsqueda por el campeonato que ostenta en estos momentos el conjunto de San Juan, el cual buscará el tricampeonato que emule lo echo por conjuntos como Campo Agrícola de los 90 y el Unión Iguala de la segunda década del Siglo XXI.

Preventivos fue primero, después San Juan, Tamarindos, Reforma, Cesvi Universidad, Cañeros, Campo Agrícola y Real Independencia; en esta edición del Clausura 2017 el torneo se vio cortado, ya que se jugaría hasta la fecha 19 pero la directiva de la Liga de Futbol Amateur de Iguala recibió la aceptación por parte de los delegados quienes ya esperan que arranque la fiesta.

Si otra cosa no pasa los duelos que hasta el momento están preparados son Preventivos se medirá al Real Independencia-Castrejón; San Juan que fue segundo de la tabla se enfrentaría al Campo Agrícola que se clasificó en la última jornada del torneo; a Tamarindos le tocaría enfrentar a Cañeros y finalmente Reforma que vuelve a una liguilla se medirá al Cesvi Universidad que se ha convertido en un invitado constante a las liguillas.

En lo que concierne al campeón de goleo individual, Gerardo Chávez del Cesvi Universidad se quedó con la corona al sumar 26 tantos, pese a que en la última jornada los “universitarios” no vieron acción el título de goleo se quedó con Chávez al no ser superado por Rafael Juárez de San Juan luego de la férrea maca que le hizo la defensiva de Preventivos en el tiempo que estuvo dentro de la cancha el delantero “rayado”.