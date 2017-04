Padres deben vigilar más a sus hijos en hogares: Dip. Alarcón

Chilpancingo, Gro., Abril 25.- Ante el aumento de jóvenes en las filas de la delincuencia organizada, la diputada Beatriz Alarcón Adame, del PRI, consideró que los padres están obligados a vigilar a sus hijos y a educarlos desde casa.

“Deben ser los padres quienes vigilen con quién se relacionan, cómo estamos en escala de valores, qué es lo que permitirá decir no a las malas acciones y actitudes”, declaró este lunes en entrevista.

Aunque señaló que los tres niveles de gobierno deben seguir conjuntando esfuerzos para garantizar la seguridad pública, también los padres de familia deben hacer un autoanálisis de lo que están haciendo o dejando de hacer por sus hijos. “Yo soy maestra y creo firmemente que la primera escuela es la casa. Antes (los maestros) nos educaban, ahora no. Ahora sólo nos instruyen, quienes nos educan son y deben ser nuestros padres”, comentó.

“Debemos revisar que los niños tengan más acceso a la escuela y vigilar que los jóvenes estén estudiando; Guerrero es un punto frágil porque hay migración, pobreza y desempleo”, expresó.

Porque ahora, dijo, “comemos y todos estamos chateando, no conversamos con ellos, no los conocemos plenamente”.

Aunque señaló que hay situaciones atípicas que se salen de las manos, como estar en un lugar equivocado y relacionarse con gente con la que no se debe hacer amistad.

Cuestionada sobre las acciones que realiza la Secretaría de la Juventud y la Niñez del gobierno estatal para evitar que los jóvenes caigan en delincuencia organizada, la diputada priista aseguró que sí hay acciones enfocadas a ese aspecto.

Informó que este martes asistirán a la sesión del Poder Legislativo los 9 niños (8 niñas y un niño) que participaron como “legisladores” en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con base a la convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Gobierno de la República.

“Los recibiremos en pleno y subirán a tribuna. Dirán qué esperan de los diputados y qué quieren que suceda en cuanto a las políticas públicas para los niños y jóvenes en Guerrero. Es la primera vez que los diputados los escucharemos. Es inédito”, expuso.