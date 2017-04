Frank en su Tinta

AUNQUE parece chiste, tiene mucho parecido con la realidad de la política mexicana: Dos ciudadanos comunes caminaban por afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y hasta la calle se escuchaban los gritos de nuestros legisladores: “Corrupto”, “Asesino”, “Rata”, “Ladrón”, “Sinvergüenza”, “Prepotente”, “Déspota”, “Idiota”, “Malparido”, “Estúpido”, “Borracho”, “Delincuente”. Dice el ciudadano a su compañero: “Oye, se están insultando con todo los diputados”. Y el compañero le contesta: “No te preocupes, están pasando lista”…….. Y LOS QUE se acaban de pasar lista son el ex presidente (panista) Felipe Calderón Hinojosa y el dirigente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. El ex mandatario del PAN llamó a Moreira corrupto, protector de narcos y mentiroso, mientras que el priista le contestó que él (Calderón) es delincuente, boquiflojo, asesino, ladrón de la Presidencia y alcohólico. Lo anterior, porque Andrés Manuel López Obrador ventiló que Calderón (como presidente de México) exoneró a Moreira (como gobernador de Coahuila) de fuertes acusaciones de enriquecimiento ilícita, lacado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La guerra de acusaciones es divertida, tanto que hay expectación entre la población por saber cuál de los dos (Calderón o Moreira) es más corrupto, ladrón y mentiroso. ¿Usted a quién le va?......... OTRO video con billetes alcanza a Andrés Manuel López Obrador. La diputada local de Veracruz, Eva Cadena, quien tiene licencia porque es candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, recibió medio millón de pesos en efectivo con la petición de entregárselo al dirigente nacional, según se puede ver en un video que se ha hecho circular. En el video se escucha la voz de una mujer, quien entrega los billetes a la diputada, pero no se ve quién es. Supuestamente esta escena fue grabada en los primeros días de este mes, poco antes de que López Obrador realizara una gira de trabajo por el sur Veracruz........ LA CERCANÍA de Juan Manuel Santamaría Ramírez con el gobernador Héctor Astudillo Flores le da ventaja sobre los demás aspirantes del PRI a la presidencia municipal de Iguala. Incluso, en los corrillos tricolores se afirma que el actual subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Salud ya tiene el visto bueno del mandatario estatal para que su nombre aparezca en la boleta electoral del próximo año en Iguala. Sin embargo, también mantienen sus aspiraciones a la candidatura el diputado local por el Distrito 22, David Gama Pérez; el Notario Público, Francisco Román Jaimes; el secretario de Finanzas del comité estatal del PRI, Eric Catalán Rendón; el expresidente municipal, Raúl Tovar Tavera; y los regidores Nemesio Álvarez García y Rafael Domínguez Velasco…….. EN EL PAN todo apunta a que el candidato a la alcaldía igualteca será el maestro Antonio Galarza Zavaleta, quien ya fue diputado local y presidente de Tepecoacuilco, además, director durante muchos años de la primaria Andrés Figueroa de Iguala……. EN MORENA hay simpatía por Felipe Ramírez Liborio y en Movimiento Ciudadano podrían ser Rodolfo Tapia Bello o Juan Rodolfo Martínez Rivera…….. Y EN EL PRD la lista es larga: Oscar Díaz Bello, Roberto Salazar Rodríguez, Silviano Mendiola Pérez, Antonio Jaimes Herrera, Mauricio González Razo, Andrés Guzmán Salgado, Soledad Mastache Hernández y Zulma Carvajal Salgado…….. SIMPLE pregunta: ¿Trampa o complicidad? ¿Le llegó el dinero a López Obrador?