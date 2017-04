Habitantes de las calles de Altamirano y Salazar protestan por falta de agua

Iguala, Guerrero, Abril 25.- Habitantes de las calles de Altamirano y Salazar paralizaron las vías de comunicación por un espacio de tres horas, en protesta por la falta de agua en sus domicilios y exigirle al presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, que designe en la paramunicipal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI) a una persona que sepa brindarle atención a la gente, no que sólo acuda a encerrarse en su oficina.

Los quejosos encabezados por Miguel Ángel Castrejón Mota informaron que la inconformidad se incrementó más por culpa del director de CAPAMI, Ulises Pérez Calvo, que no sabe atender a la gente y porque mandos menores al ir a solicitar los servicios les dicen: “Si quieren tomar las calles, tómenlas, lo que molestó a los afectados”.

Dijeron que para los afectados, es una burla que llegue el jefe operativo de CAPAMI con dos o tres pipas a querer repartirnos agua. “Vino aquí Ezequiel con pipas y tuvimos que regresarlo, hasta que llegara el director de CAPAMI o el presidente municipal”.

Una de las manifestantes dijo: nosotros votamos por Esteban Albarrán Mendoza y el que quedó no nos atiende. Si no puede brindar los servicios, que dejen a otros que si quieran trabajar. Vamos a las oficinas y nos dicen que el director está en una reunión o en una junta, no nos da la cara.

“Llevamos un mes sin agua, y la gente ha tenido que comprar agua, la pipa cuesta 500 pesos. A ver si nos van a apoyar y a dar solución, que nos recuperen lo que hemos gastado en el agua. Nosotros pagamos el servicio y si no lo hacemos nos amenazan con estrangular el servicio”, dijo otra de las afectadas.

Ante las discusiones con los funcionarios menores, una hora después el director de CAPAMI, Ulises Pérez Calvo, estableció un diálogo con los afectados, comprometiéndose a darles solución para hoy martes 25 y que de momento aceptarán el agua que llevaba en pipas, una vez de hacer compromisos, los afectados retiraron el bloqueo, advirtiendo que si incumplen volverán a tomar las calles.