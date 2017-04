Reacción y triunfo

Real M se repuso de un gol en contra para vencer 2-1 a San Pancho

Iguala, Gro., Abril 25.- Una reacción bravía en su duelo de cuartos de final en Tercera Fuerza, le trajo al conjunto de Real M la victoria con marcador de 2-1 sobre un San Pancho que hizo hasta lo imposible por salir con el brazo en alto, pero al final vio esfumadas sus ilusiones al tener dos desatenciones que le costaron la eliminatoria; para los “reales” esta victoria significa regresar a la antesala de una final, ya que la edición anterior Surianos de Iguala los dejó fuera de jugar por una final y hoy quieren que la historia sea diferente tras un buen torneo.

El trabajo defensivo que venía realizando la escuadra de Real M en la liguilla se vio opacado al minuto 26 cuando Andrés Estrada logró poner el 1-0 en favor de San Pancho, la anotación en contra generó caos en el conjunto de los “reales”, ya que no encontraban el funcionamiento adecuado para poder hacer daño a la oncena de los “panchos” que mantuvo el cero en su arco en los primeros 45 minutos de partido.

Para el segundo tiempo las cosas no seguían saliendo para Real M que poco a poco veía cómo se le esfumaba de las manos su pase a la siguiente fase y tras una serie de llegadas finalmente los “reales” lograron llegar al empate con el 1-1 que llegó a firmar José Flores al minuto 52, esta anotación le puso un ingrediente extra a un partido que subió sus pulsaciones con tal de llegar a la victoria.

Pese a generar llegadas ambos conjuntos no lograban hacer daño, la pelota parada parecía una opción viable para llegar a la victoria y así fue, los “metlapenses” lograron su objetivo con el remate de cabeza que hizo Felipe Álvarez al minuto 76 y en el resto del duelo los “panchos” no tuvieron oportunidad de reaccionar pese tirar centros al área de un Real M que buscará la final a como dé lugar.