Patrulla de Papel

Los clásicos dicen -se conoce como riesgo a la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno que ponga en peligro el equilibrio de las cosas” ahora, pensando en Guerrero (y le preguntó a usted lector amigo) ¿cuáles podrían ser esos fenómenos? Y ¿a qué podemos llamar “cosas”?.

Más, y como bien dejó escrito Shakespeare -la brevedad es el alma del ingenio-; así pues vamos a responder algunas preguntas.

¿Cómo administra el gobierno de Héctor Astudillo sus peligros y amenazas? Nos hacemos esta pregunta pues a más de un año del inicio de su gobierno no hemos alcanzado a entender si Héctor, en su diagnóstico determinó el valor cuantitativo o cualitativo de las situaciones concretas más apremiantes y/o identificó amenazas o proyectó posibles soluciones?.... Acá, en la mesa de trabajo creemos que no, y si lo hizo, fue muy malo su trabajo.

Es decir, Astudillo no supo detectar -alertas tempranas- y cuando pudo haberlo hecho resultó que en ninguno de los escenarios hubo -voluntad interna- para apoyar los intentos del gobernador para cumplir con lo que dijo -ORDEN Y PAZ-.

Lea usted.- 1.- En Acapulco el Alcalde Evodio Velázquez (PRD), está prácticamente desligado del quehacer político y administrativo del gobierno estatal, tanto que se podría escribir que hay un gobernador de Acapulco. 2.- en Chilpancingo, Marco A. Leyva (Alcalde), está literalmente oculto bajo su escritorio y 3.- en el resto del estado las cosas están peor, un ejemplo, recientemente en la Costa Grande fue liberado un 1er actor del crimen organizado ello gracias “a las nuevas formas de la “ley”, la liberación de este señor regresó a la población a su estatus de miedo”.

Ahora, Héctor Astudillo no se ha concentrado en administrar los quehaceres de su gobierno y sigue -pagando compromisos- aunque eso implique jalar la cobija y destaparse los pies. ¿Cuál es la calificación que hoy recibe la Fiscalía del estado? Algo más delicado ¿porque se empeña en mantener fragmentada a la Secretaria de Seguridad Estatal? Es decir ¿porque no regresa al organigrama lineal al Consejo Estatal de Seguridad?

A tiro de piedra vemos que en Guerrero las cosas irán de mal en peor, lo que señala el RIESGO subirá “3 rayitas” y eso será en todos los escenarios- ¿le costará perder el empleo al gobernador? ....no, la vida democrática de hoy pone muchos candados para eso, eso no servirá para que todas las calificaciones sean malas (la opinión pública nacional y mundial no es nada p&%d...ja...

Ultimo patrullaje.- y mientras tanto en Oaxaca, en plena Semana Santa al entonces secretario de Gobierno se le ocurrió llamar al jefe del hangar -mira, hay va mi hijo, que lo lleven en el helicóptero (SIC) a Puerto Escondido, hay te encargo- horas después tanto la opinión pública como el mismo gobernador se dieron cuenta de del desliz del secretario y pues nada, la primera lo repudio y el segundo simplemente lo corrió, Alejandro Avilés, con todo y su gran capital político fue despedido por un gobernador QUE SI sabe resolver ecuaciones de riesgo.

Balazo al aire.- leer el peligro.

GREGUERIA. Mientras A. Murat dice -2 más 2 son 4, Astudillo dice, ...este 1, MÁS 1, MÁS 1 MÁS 1, son, verá usted, este, pues, ¡aso es bronca de todos!.

OXIMORON.- cáete hacia arriba.

Haiku.- mi primavera la leo en inglés,

Sigo tus pasos

y no me ves.