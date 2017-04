Frank en su Tinta

YO TAMBIÉN confío en el gobernador Héctor Astudillo Flores, sin embargo, no se trata de un acto de confianza, sino de acciones concretas que detengan la ola de violencia que azota a Guerrero. Lo anterior por la campaña iniciada la noche del jueves pasado en redes sociales, en la cual priistas y funcionarios estatales, principalmente, escribían en sus cuentas de Facebook y Twitter “Yo confío en Héctor Astudillo”, en apoyo al gobernador porque el PRD nacional está pidiendo que la Federación tome el control de la seguridad en el estado, luego del asesinato del secretario general del comité estatal del PRD, Demetrio Saldívar Gómez. En primer lugar, campañas de este tipo solamente sirven para la mofa y así ocurrió en las mismas redes sociales (aunque a algunos sí les funcionó en guasa, porque escribieron “Yo confío en el Cruz Azul” y zas, la Máquina le ganó el sábado a las poderosas y campeonas Chivas de Guadalajara). Obviamente, los priistas tenían que disciplinarse y escribir el “Yo apoyo” porque esa era la línea. En segundo lugar, la seguridad en Guerrero prácticamente está a cargo de la Federación. ¿Acaso no son comandantes de la Secretaría de la Defensa Nacional los que coordinan y han coordinado operativos como Guerrero, Tierra Caliente, Chilapa, 4.0, Guerrero Recargado, etcétera? ¿Acaso no son militares los tienen el control de los C-4 en Iguala Chilpancingo y Acapulco? ¿Acaso no son los jefes de las fuerzas federales los que encabezan, junto con el gobernador Héctor Astudillo, las sesiones del Grupo de Coordinación Guerrero? Politizar la violencia tal vez convenga a un partido, sin embargo, la raja (política) que se saque no alcanzará a toda la población guerrerense. Es obvio que el gobernador Astudillo pone su esfuerzo, pero no todos en su gabinete jalan parejo, principalmente el fiscal Xavier Olea Peláez. Nadie en su sano juicio desea que le vaya mal al gobernador Héctor Astudillo, porque sí le va mal a él, nos va mal a todos los guerrerenses. Y no porque se trate de Héctor Astudillo, sino por el cargo que ostenta……… OCURRIÓ en el vecino estado de Oaxaca, que está estrenando gobierno con el regreso del PRI al poder: La directora del Instituto de la Juventud, Olivetti Paredes Zacarías, renunció a su cargo al ser denunciada penalmente y acusada de presuntos actos de corrupción, malversación de recursos públicos y tráfico de influencias, así como de utilizar recursos del erario para organizar su fiesta de cumpleaños. Esta es la segunda baja en el gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en menos de una semana, luego de que el secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, se vio obligado a renunciar a su cargo por utilizar un helicóptero oficial para que su familia viajara a vacacionar a Puerto Escondido. Olivetti Paredes, la priista que robó reflectores en el “Encuentro con Jóvenes” que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto durante su IV Informe de Gobierno en septiembre de 2016, fue ridiculizada en redes sociales tras adular la reforma educativa y hacer a un lado la represión en Nochixtlán que dejó ocho muertos y más de 100 heridos. En diciembre pasado, Olivetti Paredes fue premiada por el gobernador Alejandro Murat al designarla directora del Instituto de la Juventud de Oaxaca, donde inmediatamente utilizó el espacio para acomodar a sus familiares. A cuatro meses y 20 días de incorporarse al gabinete, la joven dejó el cargo por el cúmulo de anomalías, entre ellas usar dinero público para celebrar su cumpleaños…….. SIMPLE dato: El secretario de Salud de Chihuahua (donde el gobernador panista Javier Corral no da una), Ernesto Ávila, se otorgó en diciembre pasado (a tres meses de haber llegado al cargo) un bono de 100 mil pesos. Ante la presión de la prensa local, tuvo que devolver el dinero y el funcionario solamente justificó: “Me dejé llevar”……… PUNTO.