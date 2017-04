Guerrero, fama infame

La capital del estado literalmente arde. Los recientes acontecimientos criminales, incluido el asesinato del secretario general del PRD, confirman por qué ha conquistado el vergonzoso primer lugar como la ciudad más violenta e insegura del país. En coincidencia Diario 21 el miércoles 19, destacó el dato de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) respecto a los lugares con más incendios: Chilpancingo, en el presente año, ocupa el primer lugar con 47 siniestros y Acapulco 27. Incremento del 50 por ciento en comparación al año pasado. Por esta suerte en tal renglón, Guerrero se coloca en cuarto lugar a nivel nacional. Para colmo con base al Índice de Paz en México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, es la entidad más violenta. Yucatán resulta calificado como el estado de la República más pacífico.

Los dos problemas que distinguen a Guerrero parecen no tener solución. Sobre las quemas, en reunión con representantes de la Conafor, a la que asistieron destacadas personalidades, el gobernador del Estado en su calidad de Presidente del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo de Fuego, instruyó contratar personal para integrar por lo menos 15 brigadas. Actualmente, explicó, sólo cuentan con 520 elementos activos, 31 vehículos y un carro bomba. Asimismo fortalecer la campaña de prevención y convocar a los municipios a atender los incendios en sus territorios. Desde luego, mientras la ciudadanía no tome conciencia de lo que significa que el fuego devaste cientos de hectáreas cada temporada y las autoridades tampoco apliquen medidas pertinentes y necesarias, pueden triplicar los recursos humanos, vehículos y carros bomba. Sin embargo, es bastante probable que el problema no se resuelva. Los exhortos para la prevención, sin respuesta social responsable, igual serán como las llamadas a misa. Los atenderá quien quiera.

El otro punto es peor. Merced al impacto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la escalada del movimiento social que exigía la presentación, en la campaña fue efectiva la oferta política de “Orden y Paz”. Empero, la cuestión de la inseguridad “es más complejo de lo que creímos al inicio de la administración”, admite ahora Héctor Astudillo, gobernador del estado. Es correcto y mejor que ilustre el asunto aportando cifras: “en el año 2011 se produjeron 2 mil 158 homicidios dolosos; en el 2012 fueron 2 mil 310; en el 2013, 2 mil 087; en el 2014 mil 514; en 2015, 2 mil 016; en el 2016 2 mil 280 y en el primer trimestre de este año se tienen registrados 664 homicidios”. Con estos datos el mandatario ha querido demostrar que la violencia no empezó ni es propia del gobierno a su cargo. En todo caso, sostiene, “ha tratado de asumir plenamente la responsabilidad de abatir los niveles delincuenciales a pesar de haber sido restringido en recursos presupuestales”.

Tiene razón y está bien su autocrítica en el sentido de reconocer, después de año y seis meses, que no es como creía.Ciertamente el proceso de descomposición viene de más atrás. Incluso de antes de los gobiernos perredistas. Obviamente el inicio nadie podría ponerle hora ni fecha exacta; tampoco nadie podría señalar qué administración estatal y/o federal, contribuyó más o menos, por su acción u omisión, a generar condiciones que a la larga dañaran el tejido social. Daño que, ahora, personas y familias de bien que ha sido víctimas de la delincuencia no se explican. Por supuesto han ocurrido magnicidios que han impactado, pero la muerte violenta de uno propicia olvido de otro anterior.

El problema es que en esta década el crimen va extendiéndose y alcanzando a quienes parecían inmunes. Desde luego, aunque cada quien llora a los suyos a todos lastima y preocupa que la ruptura del tejido social se profundice. Para las buenas conciencias, ante un crimen, no importan categoría o clase social por una simple y sencilla razón: todo mundo percibe la indefensión y se angustia.

Con mayor razón si trasciende que el motivo fue robo, secuestro o extorsión. El asunto efectivamente es bastante complejo y requiere de un amplio consenso para enfrentarlo. Pedir que la federación se haga cargo de la seguridad de Guerrero, resulta decepcionante. Proyecta deseo de obtener provecho político e ignorancia del diagnóstico expuesto por el relator de la ONU.

Sin duda, urge cambio de estrategia pero quien la tenga y esté seguro de la viabilidad de su propuesta debe exponerla donde y ante quien sea; no solamente declararla como enunciado propagandístico. Los actores políticos, toda la clase política empoderada, debieran entender que el problema de la violencia y la inseguridad que estamos padeciendo, es resultado de todo un proceso de descomposición en el que de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba erróneamente se dejó hacer y pasar; que para revertirlo igual requiere todo un proceso en el que las partes se convenzan y convengan en la necesidad de recomponer el tejido social.

¿Es posible? El peor esfuerzo es que no se hace. En consecuencia, por el bien de todos, al menos habría que intentarlo.