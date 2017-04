Como cada año, Catalunya celebra a su santo patrón, San Jorge -23 de abril-, ahora tocó en domingo y el país prácticamente, es un decir se paraliza, puesto que el pueblo se vacía en las avenidas, calles, plazas y no se diga en las Ramblas barcelonesas. No exageramos, no se puede caminar al ritmo acostumbrado y todos los sitios públicos están a reventar, en primer lugar las librerías y los puestos de libros en las vías públicas.

Los restaurantes, bares y demás lugares gastronómicos con filas enormes al igual que los edificios del Ayuntamiento y de la Generalitat, que hoy abren sus puertas para que el pueblo los visite. Muy bien el del gobierno local, que conserva intocada su arquitectura y su históricos interiores, muy mal la nación autónoma al que le han agregado una serie de pegotes modernistas que lo han deformado en forma por demás grotesca.

En México tenemos en alta estima, y por que no decirlo, en especial devoción, a un compositor de música popular, me refiero al oaxaqueño, Álvaro Carrillo, a tal grado, que nos referimos a él, como San Álvaro Carrillo.

No quisimos ponerlo como título, por aquello de que algunos localistas nos pudieran tildar de apóstatas, blasfemos o de plano sacrílegos, sin embargo la realidad y la verdad se impondrán siempre.

Es el caso que este domingo 23 de abril de 2016, en efecto fue el día de San Jorge, ese santo que venció al dragón para rescatar a la princesa, que después se convierte en el Santo Patrón de Catalunya, día en que es tradición en todo el país autónomo que los hombres regalen una rosa, de preferencia roja, a la mujer de sus amores y las mujeres libros, a los varones de sus quereres.

En verdad, los libros, apenas con un 10 por ciento de descuento, se venden por miles, y ahora la figura exitosa fue Eduardo Mendoza Garriga, Premio Cervantes 2016, quien apenas este jueves 20 recibió el anhelado galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares de manos de Felipe VI, como los reseñamos, ahí estuvimos en nuestra calidad de jurado correspondientes de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

Los libros de Eduardo Mendoza se agotaron. En un puesto en las Ramblas, el autor de “La Verdad del Caso Savolta”, obra que le valió el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes”, se instaló para inscribir las dedicatorias. La fila era interminable, por ello el titulo de esta entrega, remedando lo de Álvaro Carrillo debió llamarse: San Jorge y “San Eduardo Mendoza”.

Y los Catalanes, para completar su día de San Jorge, están en la pelea, el Barca con dos goles de Messi y uno de Rakitic ganaron al Real de Madrid 3-2. En Francia, mientras tanto, se van a la segunda vuelta el socialista, Emmanuel Macron y la ultraderechista, Marine Le Pen. Los votos de los perdedores: Francois Fillon ( Republicanos) y del candidato de izquierdista Jean-Luc Mélenchon, podrían vencer a la radical, Le Pen.

