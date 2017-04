México, sin piedad

Tri Sub-17 goleó 6-0 a El Salvador en su debut premundialista en Panamá

Panamá, Abril 24.- La Selección Nacional de México Sub-17 derrotó a su similar de El Salvador por marcador de seis goles a cero, en lo que significó su debut del Premundial de la categoría que se disputa en Panamá.

Las anotaciones del encuentro fueron obra de Jesús Pérez al 1´, Luis Olivas al 32´, Daniel López a los 35´ y 46´, Giovanni Ávila (AG) al 41 y Alan Maeda al 74´.

En esta victoria tricolor, el igualteco Haret Ortega Gatica no vio acción y ahora deberá trabajar para el duelo ante Estados Unidos donde querrán amarrar el pase a la segunda ronda de este Premundial.

Con este resultado México se ubica en la primera posición del Grupo C con tres unidades, mientras El Salvador se fue al fondo del pelotón sin puntos.

EL PARTIDO

La Selección Nacional de México no pudo comenzar de mejor manera el encuentro, apenas a segundos del silbatazo inicial, el cuadro dirigido por Mario Arteaga consiguió la primera anotación, Jesús Pérez tomó una pelota en el área y la mandó al fondo de la red.

El combinado Azteca consiguió con el dominio del partido. Al 11´, Daniel López desbordó por la banda derecha y Roberto de la Rosa no pudo definir, ante la salida de Tomas Romero.

Fue hasta el 21´ cuando respondió el conjunto salvadoreño, Fernando Villalta avanzó por la banda derecha y sacó escopetazo que el cancerbero Azteca César López atajó en dos tiempos, evitando la caída de su marco.

El Tricolor consiguió ampliar su ventaja al 32´. En un tiro de esquina a favor del combinado Azteca por la izquierda, Luis Olivas se adelantó de gran manera a su marca y con la testa marcó el segundo para los Verdes.

Al 35´ Jesús Pérez desbordó por la banda derecha y mandó un centro raso al área salvadoreña, que Daniel López mandó al fondo de la red.

Uno más cayó para México al 41´, Ian Torres se marchó por velocidad por la derecha y mandó un centro que fue desviado por el zaguero Giovanni Ávila.

De esta manera culminó la primera mitad, con la ventaja para los dirigidos por Mario Arteaga por cuatro goles a cero.

El complemento arrancó con la misma tónica, con la Selección Nacional de México teniendo el balón y de inmediato aumentando su ventaja en la pizarra; Daniel López consiguió su segundo de la tarde y quinto para los mexicanos.

El sexto para los Aztecas cayó al minuto 74. Roberto de la Rosa recentró con la cabeza dentro del área salvadoreña y Alan Maeda remató, venciendo a Tomas Romero.

El tiempo transcurrió y el marcador ya no se movió. El cuadro mexicano goleó a El Salvador en su debut premundialista.

El cuadro juvenil mexicano enfrentará a Estados Unidos el próximo miércoles 26 de abril en el segundo duelo del Grupo C, en busca de uno de los cuatro boletos que otorga el certamen para el Mundial de la categoría a disputarse en el mes de octubre en la India.

ALINEACIONES

México: 12.-C. López, 2.-A. López, 3.-C. Robles, 4.-L. Olivas, 5.-R. Sandoval, 6.- L. Gamiz, 8.- A. Gutiérrez, 11.-J. Pérez, 7.-I. Torres, 9.-D. López y 10.-R. De la Rosa. DT. M. Arteaga.

El Salvador: 18.- T. Romero, 5.- G. Ávila, 3.-E. Cartagena, 4.-D. Chévez, 2.- K. Menjivar, 14.- C. Barillas, 15.- A. Escobar, 17.- M. Gómez, 6.- E. Guzmán, López y Villalta. DT. E. Prado.