Una buena cacería

Deportivo Dabfsa avanza a semifinales de Tercera Fuerza, tras golear 4-1 al conjunto de Lobos Iguala

Iguala, Gro., Abril 24.- La escuadra que está dando de qué hablar y dando la sorpresa en la liguilla de Tercera Fuerza es el Deportivo Dabfsa que ahora echó de la contienda a Lobos Iguala, que a pesar de dominar gran parte del encuentro no pudo concretar las jugadas de gol que se le presentaron y terminó siendo goleado 4-1.

El Deportivo Dabfsa la semana pasada dejó en el camino al cuadro del Deportivo 41, uno de los favoritos para campeonar y ahora pasó por encima de la pandilla de Lobos Iguala que se fue de la contienda en los cuartos de final con un marcador de 4-1.

Onésimo López fue quien abrió el marcador para la causa de Dabfsa, para que Eduardo Andrade moviera sus piezas para buscar el tanto del empate adelantando sus líneas, además de que se adueñó de la redonda en el medio campo, pero la igualada no cayó y cuando estaban más cerca del empate, vino el 2-0 que fue obra de Juan Benítez.

El 2-1 le puso sabor al encuentro cuando Cristian Busto perforó el arco de Dabfsa que no se achicó y aprovechó los espacios de la defensiva de Lobos Iguala para meter el 3-1 que fue anotado por Juan Benítez y el que selló el triunfo del Deportivo Dabfsa fue Bernardo Bahena al marcar el definitivo 4-1 que le da a su equipo el pase a semifinales de Tercera Fuerza en la Liga Amateur de Iguala.