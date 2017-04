Cubrirá Tránsito entrada a clases en instituciones a partir de mañana

Iguala, Gro., Abril 23.- A partir de este lunes, los agentes de la Dirección de Tránsito del municipio, cubrirán de manera normal la entrada a clases de las instituciones educativas, con el propósito de que no se formen los llamados “cuellos de botella” y se pueda agilizar la vialidad.

Informó lo anterior Emmanuel Estrada López, titular de este dependencia, quien explicó, que además, se dará continuidad con el programa de Educación Vial en las instituciones educativas, asimismo con las pláticas y conferencias sobre el Alcoholímetro, que se ha llevado en las instituciones de nivel Medio-Superior y Superior, donde se les ha brindado la información a los jóvenes que están dentro del rango de entre 15 y 32 años y que ya manejan algún vehículo automotor.

Estrada López subrayó que estas pláticas ya se dieron a conocer también al personal de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, Delegación Iguala, con las pláticas sobre Educación Vial y el Alcoholímetro y este lunes, estaremos ofreciéndola al personal de una empresa cervecera, sí como en otras empresas que ya tenemos en agenda y conozcan que está en puerta el inicio de los Operativos de Alcoholimetría

Agregó que es público y notorio que la causa de varios accidentes se da cuando se encuentran bajo los efectos de bebidas embriagantes y son precisamente los jóvenes los responsables, muchos de ellos no han sido sancionados por las autoridades correspondientes, a pesar de que en algunos casos se han tenido resultados lamentables y hasta la pérdida de vidas humanas, explicó el funcionario municipal.

Agregó que el tema del Alcoholímetro es de vasta importancia para este municipio, por lo que se va a implementar este programa y los vecinos de otros municipios, deberán de tomar sus precauciones y no consumir bebidas alcohólicas cundo estén frente a un volante o se suban a una motocicleta, concretó.