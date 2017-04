Turismo estatal no ha apoyado a Iguala, denuncia Ocampo

Iguala, Gro., Abril 23.- El director de Turismo en Iguala, René Ocampo Aranda, denunció que el titular de la Secretaría de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona, hace “oídos sordos” ni el teléfono contesta, el municipio sólo ha recibido la cantidad de trece mil pesos en lo que va de la administración de Héctor Astudillo Flores.

Recordó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo, hace unos años cuando sucedieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, “mencionaron que su prioridad era Iguala, pero sólo fueron palabras que quedaron en el aire, porque a partir de ahí no se ha visto nada”, sostuvo.

El funcionario lamentó que Iguala no ha sido tomada en cuenta por parte del gobierno del estado y ni de la Federación, como tampoco se le ha dado el lugar que le corresponde, ya que es una de las ciudades más importantes del estado, como Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Zihuatanejo.

Al cuestionarle cuánto se necesitaría el municipio de presupuesto para publicitarlo: “a mí en lo personal, con que me diera al año por lo menos cien mil pesos se harían maravillas, porque cuando no te robas ni un quinto puedes hacer grandes cosas”,expresó.

Ocampo Aranda señaló que a pesar de que le han enviado a Ernesto Rodríguez oficios solicitando “apoyo” para realizar eventos en el municipio para atraer turismo nacional y extranjero, que visite los principales atractivos turísticos, históricos y gastronómicos de la ciudad, lo único que se ha encontrado es “la puerta cerrada de la Secretaría de Turismo, porque ni las llamadas telefónicas contesta”.

“Vamos a seguir buscándolo e invitándolo para que visite nuestro municipio y personalmente vea que Iguala tienen bastante qué mostrar a los visitantes, esperemos que nos dé una respuesta favorable, las invitaciones están hechas y sólo visita al vecino municipio de Taxco”.

Al cuestionarle si se han acercado al gobernador, dijo que no porque cada vez que viene se “rodea de gente” y eso no les permite llegar a él para exponerle la situación y el plan de trabajo que se tiene, “le vamos a hacer la lucha para ver si podemos hablar con el gobernador y que nos ayude", finalizó.