Margarita Gralia, 35 años agradecida con México

En entrevista, la actriz Margarita Gralia, quien acudió al teatro Insurgentes, donde fue invitada especial de El Hombre de la Mancha para recibir a la nueva protagonista, la española Guadalupe Lancho, dijo sentirse “muy bien, muy feliz, no podía negarme porque yo también he sido una persona que he venido de otra tierra a este lugar y realmente darle la bienvenida a una actriz tan talentosa me hace sentir honrada”.

EN TIERRA AJENA

Y es que en el próximo mes de agosto, la actriz originaria de Argentina cumplirá 35 años de haber pisado tierra azteca, por lo que, “es más grande el esfuerzo que uno tiene que hacer porque finalmente la gente no te conoce, vienes a ocupar un lugar que tal vez alguien puede decir: pues aquí también tenemos gente con talento, y tienes que entonces justificar por qué vas a estar ahí, darte a conocer”, explicó.

Como toda persona en un país extraño, al principio le costó abrirse camino, pues “fácil no es, pero el público mexicano es encantador, no hay palabras para agradecer la entrega, la disposición que tiene para recibir a los artistas extranjeros”, detalló Margarita.

CONSEJOS Y SALUD

En cuanto a la actuación de Guadalupe, la cual fluyó esa noche de manera brillante en el escenario que comparte con Benny Ibarra, la rubia de 62 años le mandó un mensaje: “Que sea auténtica, que dé el 100 por ciento en cada entrega, que nunca subestime al público porque los mexicanos saben distinguir cuando alguien tiene talento de, que no está ahí por relaciones, sino por lo que vale, por lo que es”, señaló.

Por otra parte, en cuanto al coma al que fue inducida por una carga fuerte de trabajo que la llevó al hospital, “eso está superado, es algo que ya no va a volver a pasar y sí, tomo la vida con menos estrés. Estoy muy bien”, platicó la actriz.

TEATRO Y TELE

Por último, compartió que continúa en la puesta en escena Mujeres de Ceniza, la cual, “en el mes de mayo nos vamos de gira, así que vamos a estar trabajando mucho en todo el país”.

Pero ¿cuándo la veremos en televisión? “No sé, pues cuando los productores decidan llamarme, siempre y cuando sea un proyecto bueno.