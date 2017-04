De adicto a ADICTO

Tener un Drogadicto en casa, es peor que una maldición

En mis recorridos por las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, dando el mensaje a los alumnos, maestros y familias, escucho esas voces inocentes de los niños que no se cansan de preguntar y de decirme sobre el alcoholismo de sus familiares cercanos y que escuchan con atención toda la información que les suministro con el fin de prevenir que caigan en las garras de esta perra brava, enfermedad, perversa maldita del alma, que es el alcohol y las drogas.- La Saliva del Diablo.- Les digo, todo lo que entra a tu cuerpo y altera tus emociones y tu sistema central nervioso, se llama droga y la cerveza es una droga.- A ver, levante la mano.- Les pido.- Levante la mano quien conozca a una persona que consuma de una a dos caguamas de cerveza al día. El levantamiento de brazos y manos, es generalizado, el consumo de cerveza, en esta parte de México, (Chihuahua) es altísimo en hombres y mujeres, por desgracia las consecuencias en el abuso de esta y otras sustancias, marcan parámetros nacionales donde estamos en los primeros lugares en suicidios, en niñas madres y en madres solteras, en divorcios, en violencia doméstica, en delincuencia juvenil y en NINIS, primeros lugares también, en muertes por sobre dosis y alto consumo en marihuana, heroína, cocaína, inhalantes y otros, también estamos arriba, en deserción escolar y los índices de consumo de drogas en niños, mujeres y hombres en general, es extremadamente alto, muertes por accidentes de tránsito y accidentes laborales, hay un exagerado consumo de cristal, que son anfetaminas y otras sustancias tóxicas fumadas, inhaladas o inyectadas, cuya compulsión y adicción es meramente imposible de desintoxicar y los daños físicos, mentales, emocionales y espirituales, son irreversibles y mortales. ¿Cuáles son los factores que provocan alcoholismo?

Es una enfermedad multifactorial, la producen tres factores principales que son: Biológico, es el factor genético, sumado al neuroquímico, ya que existe un trastorno en la química cerebral del alcohólico psicológico, que son las alteraciones de personalidad que trae el individuo, es una especie de vulnerabilidad psicológica. Generalmente la persona que sufre de alcoholismo demuestra problemas para manejar adecuadamente sus emociones. Sociocultural, es el entorno, un medio ambiente adecuado para la bebida, ciertos medios de trabajo, lugares de diversión que propician la bebida. Es necesario tener en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad vio-pico-social. ¿El alcohol puede propiciar el consumo de otras drogas? Lamentablemente el alcohol es la puerta de entrada a otras drogas, generalmente lo que se observa, es que la primera droga que se consume es la nicotina, después el alcohol y de ahí a la marihuana, cocaína y otros estupefacientes. Esto sucede principalmente entre los jóvenes, sin embargo no se puede generalizar, ya que no todos los individuos que se convierten en alcohólicos consumen otro tipo de drogas. ¿A dónde se puede acudir para la rehabilitación de una persona alcohólica? Para la recuperación de una persona que padece alcoholismo es necesario buscar ayuda profesional, ya sea en centros especializados o en consultas individuales con personas expertas en adicciones. Además existen grupos de auto ayuda, como “Alcohólicos Anónimos”, si una persona busca estas dos opciones tendrá grandes posibilidades de recuperarse.

Más sobre el Alcoholismo

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la recuperación del paciente dependerá de las motivaciones reales que tenga para dejar de consumir alcohol. Si el alcohólico realmente tiene deseos de dejar de tomar y acude en busca de ayuda profesional, su recuperación podría ser notable. Desgraciadamente, según las estadísticas, aproximadamente un 60% de las personas que acuden a rehabilitación vuelven a beber y sólo un 40% se recuperan totalmente. ¿De qué manera puede ayudar la familia? Es indispensable aceptar que se tiene un problema, además de cambiar las actitudes para poder ayudar al alcohólico; algunas veces las familias son sobre protectoras, resuelven todos los problemas a los que se enfrenta el alcohólico, esto evita que reaccione, ya que siempre contará con alguien que lo saque de cualquier apuro. Por otro lado existen familias que rechazan constantemente al individuo, no desean saber nada de él y nunca le prestan atención. Es muy importante equilibrar las actitudes familiares, que no exista ni la sobreprotección, ni el rechazo constante. Un adicto al alcohol, debe de recibir ayuda, orientación y llevarlo con un profesional. Además, la familia que se encuentra inmersa en esta situación, también está enferma, se vuelven co-dependientes. Por esto es necesario que acuda a grupos profesionales o a nivel de auto-ayuda, que les permita cambiar su comportamiento y su trato con el enfermo. ¿El alcoholismo se puede prevenir? Sí, la mejor manera de prevenir el alcoholismo es a través de la educación y el ejemplo. Existen programas de prevención del alcoholismo a nivel de: adolescentes, maestros, alumnos, padres de familia, etc. Las campañas educativas y de orientación para que la gente conozca los problemas que provoca el consumo excesivo de alcohol y así evitar el alcoholismo son muy importantes, la información y educación, son las únicas formas de evitar que las personas consuman el alcohol o cualquier otro tipo de drogas.

De abuelos a padres y de padres a hijos

La predisposición hacia los hijos, es también emocional, la neurosis, la sumisión, miedos, frustración, mala comunicación, orgullo, soberbia y otras emociones negativas, se transmiten de una generación a otra, no permitamos que nuestros niños y jóvenes se contaminen con estas adicciones, hagamos cultura de prevención, comenzando por nosotros mismos y por nuestros hogares. No esperemos a que sea demasiado tarde. La gran fábrica de adictos y delincuentes, de niñas madres, son los hogares disfuncionales y las ausencias de leyes que pongan candados a esta maldita, perra enfermedad del alma, por ejemplo, un drogadicto golpeador de mujeres y niños, no debe de tener derecho de casarse por lo civil ni vivir en unión libre debido a que volverá a dañar severamente a seres inocentes. Tarea: Infórmate, oriéntate, ten conciencia y ofrece tus respetos a Su Majestad el alcohol. Reitero, el mejor antídoto para que tus hijos no sean alcohólicos, drogadictos, fracasados y enfermos emocionales, es sin duda el ejemplo, el amor y el respeto a la familia. Deseo que este material te sea útil. ATENCION REYNOSA y franja fronteriza de Tamaulipas… voy a regalar mi testimonio de vida, Salón Alcatraces, frente a Soriana Hidalgo, entrada libre, NO NIÑOS menores de 8 años, 6 de la tarde 28 de abril.- Gracias CIDAP A.C. REYNOSA Muchas gracias por leerme y más por escribirme, ernestosalayandia@gmail.com, sigue la huella en twitter @teo_luna, búscame en Facebook, háblame 614 2 56 85 20.- Te recomiendo la siguiente liga…

https://www.youtube.com/watch?v=HM9j77louTA