Inauguran primer foro “Legislación Eficaz del Desarrollo Urbano y Obras Públicas”

Chilpancingo, Gro., Abril 22.- La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado trabaja desde hace más de un año en busca de lograr un cambio sustancial en las leyes que regulan el procedimiento para programar y ejecutar obra pública de calidad e impacto, como eje de desarrollo económico y social de la entidad.

Así lo señaló el presidente de dicha comisión, el diputado David Gama Pérez, en la inauguración del primer foro “Legislación Eficaz del Desarrollo Urbano y Obras Públicas”, donde se recibieron propuestas para el análisis y discusión de reformas a las leyes de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas y sus Servicios del Estado.

En su intervención, el legislador dijo que el objetivo de los foros es la creación de leyes que garanticen que las obras y servicios de impacto social que se realicen en la entidad estén bien hechas y de esta manera mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

También dijo que se pretende fortalecer a las empresas guerrerenses en la realización de obras, para que la derrama económica y sus beneficios impacten directamente en los lugares donde se ejecute la obra, porque “no se quiere que los recursos se vayan de Guerrero, que no haya intermediarios, y además que se finquen responsabilidades donde sea necesario, y de esta manera garantizar un resultado óptimo en las acciones realizadas”.

Aseguró que no se harán leyes a la medida de nadie y que las propuestas e ideas que se hagan a dichas leyes se analizarán por especialistas en la materia y servirán para consolidar el proyecto de contribuir a lograr el Guerrero próspero al que aspiran todos los guerrerenses.

Participó también la diputada secretaria de la Comisión, María del Carmen Cabrera Lagunas, quien reconoció la voluntad del gobernador Héctor Astudillo Flores para que la mayoría de las obras proyectadas en el estado de Guerrero sean desarrolladas por empresas locales.

Aprovechó para llamar a que también los Ayuntamientos trabajen con esa mística, en busca de generar empleo y recursos para los guerrerenses, en tanto que el Congreso hará su parte renovando las leyes 211 y 266 vigentes, que datan de hace 13 y 16 años respectivamente, y que ya no corresponden a las necesidades del estado, motivo por el que requieren ser armonizadas y para eso están pidiendo a los expertos de los colegios y las cámaras para que aporten su experiencia.

En representación del gobernador del estado, asistió el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete Quezada, además de Juan Farril Herrera, representante de la Academia Nacional de Arquitectura, A. C.

A dicho foro al que asistieron unas 200 personas interesadas en este tema, también acudieron los diputados integrantes de la Comisión, como María del Carmen Cabrera Lagunas, Mauricio Legarreta Martínez, Ernesto Fidel González Pérez y Saúl Beltrán Orozco.

Además la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, y los diputados y diputadas Pilar Vadillo Ruiz, Ignacio Basilio García, Víctor Manuel Martínez Toledo, Ricardo Mejía Berdeja, César Landín Pineda, María Luisa Vargas Mejía, Rosaura Rodríguez Carrillo, Samuel Reséndiz Peñaloza, Flavia García García y María de los Ángeles Salomón Galeana.

Cabe mencionar que el próximo foro se realizará el próximo viernes 28 de abril en la ciudad de Chilpancingo a las 11 horas en el Auditorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).