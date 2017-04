Pediatrucos... y algo más

Llegar a una aduana con varios contenedores, conseguir semáforo fiscal verde después de una llamada telefónica a un funcionario, que el avalúo de la mercancía se haga menor a la real tras otra llamada telefónica y conseguir pagar menos impuesto al erario, todo ello a cambio de una mochada, permitió al ex presidente de Guatemala Otto Fernando Pérez Molina y a la vicepresidente Roxana Valdetti Elías ganar varios millones de dólares por los mencionados “moches” de los cuales recibían el 50%. Por la forma de operar y por tratarse de aduanas, se conoce el caso como “La Línea”. Ambos funcionarios fueron llevados a prisión tras la orden de captura girada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera (Wikipedia). Pérez Molina renunció a la Presidencia de la República el 2 de septiembre de 2015, un día después de que fue desaforado por el Congreso y al día siguiente de su dimisión se presentó en la Torre de Tribunales para enfrentar su primera audiencia. ¿Qué daríamos nosotros en México porque existiesen jueces que llevaran a prisión a tantos corruptos malandrines que pululan en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y nacional? El problema es que, en nuestro país, los jueces también son corruptos pues, su permanencia como juzgadores depende de quienes los nombran y por ende, si intentan aplicar la justicia en contra de ellos, son despedidos o pagan las consecuencias. Esto lo comentamos porque el Juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez de 51 años de edad, mostró su probidad y puso tras las rejas al ex presidente y la ex vicepresidente a pesar de las amenazas e intentos de sobornos a los cuales, al parecer, ya está acostumbrado. Mientras está de vacaciones no utiliza el carro blindado asignado por el Organismo Judicial para su seguridad. Considera que los recursos del Estado no deben ser de uso personal. En Guatemala, históricamente, como en México, la corrupción y la impunidad han sido un lastre para la nación, el actuar de jueces como Gálvez es aplaudido por el pueblo guatemalteco. El pasado 15 de abril, a través de Twitter, la PGR en México publicó: “Hemos detenido a Javier Duarte con el apoyo de la República de Guatemala”. Después de 6 meses de andar prófugo de la justicia, quien fuera gobernador y saqueador de Veracruz (por miles de millones de peso), fue apresado por la policía guatemalteca en el municipio de Panajachel Departamento de Sololá, Guatemala. Posterior a ello, la PGR indicó que “Conforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde hoy”. Hace dos días, al reanudarse la audiencia en el Quinto Tribunal de sentencia penal de Guatemala sobre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó su derecho de allanarse a la extradición hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano a Guatemala. Duarte quiere que su defensoría analice la solicitud formal y las pruebas que ofrecerá el gobierno mexicano para solicitar su extradición, así, podrá solicitar a conveniencia, su salida de Guatemala para enfrentar el juicio en México. Duarte, que supuestamente apoyó millonariamente la campaña a la presidencia de la república de Peña Nieto, está esperando la solicitud de extradición del gobierno mexicano que, seguramente, hará el pedimento de extradición, por delitos que eviten mantenerlo muchos días en prisión y con argucias, podrá en el corto plazo, gozar de libertad y gozar de sus cuantiosas riquezas que consiguió en connivencia con su esposa Karime Macías Tubilla a quien ni con el pétalo de una rosa tocaron cuando lo detuvieron, permitiendo su huida con su familia hacia la ciudad de Londres, Inglaterra. Se dice que la captura de este pez gordo ha sido negociada, que es oportunista pues se está usando para levantar la campaña del Primazo (Alfredo del Mazo) candidato a gobernador del Estado de México, bastión tricolor en peligro de perderse ante un posible triunfo de la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez a quien se pretende involucrar en las tranzas de Duarte por supuestamente haber recibido dinero del ahora prisionero. El PRI y su jefe máximo (EPN) han entrado en pánico y enfocarán sus ataques, apoyados por el PAN, para tratar de desacreditar a la maestra, respaldada por quien encabeza actualmente las encuestas para la Presidencia de la República en 2018 en su tercera participación y a quien se pretende zancadillar, en una especia de “segundo desafuero” para sacarlo de la competencia, sólo que, no han tomado en cuenta que el Tribunal Quinto Penal de Guatemala que juzgará a Duarte en ese país, está integrado por los jueces Adán García, Sonia Villatoro y Bélgica Derás, ésta última considerada como juez de hierro e incorruptible, que, si encuentra “algo más” en sus investigaciones, también podrán fincarle responsabilidades al risueño y cínico Javier Duarte. Si la línea trazada por Peña y sus secuaces es proteger al amigo Duarte, quién sabe si lo logren porque al parecer, es parte de una red de delincuencia que opera en Guatemala. Todo parece un teatro donde, si es extraditado, ya sabemos (Duarte lo sabe), que la PGR pondrá las cosas a modo para que pueda evadir la justicia. ¿Cuándo tendremos jueces probos, honrados e insobornables en México donde la justicia es un tianguis de compra y venta?

DON CHIMINO.- Adivinar qué ta pasando que el clima ta re loco. Con la novedá de que juimos a la ciudá de Puebla los días pasados a las Bodas de Plata de unos amigos y nos llevamos la sospresa de que taba haciendo un friyazo de la chifosca mosca y pa no variar, ya taba yo queriendo echar reversa porque nomás no me jayo con el frío onde que dicen que, mero esos dos días que estuvimos áhi, taba haciendo más frío que en Toluca y eso ya es mucho decir. Por más que me hacía bolita pa dormir y me puse dos pantalones, dos camisas, calcetas y hasta gorro en mi tatema, yo creo que me resfrié porque me agarró una moquera gacha, como llave de agua, taba yo destornudando y destornudando, me puse ronco como perro alacranado y me agarró una tos que sentía que se me iba el resuello de tanta tosedera onde que, la de malas, jui a pasar venguénzas porque me agarró el garrotillo en la iglesia, mero cuando el padrecito taba ofreciendo la hostia y la copa de vino y todas las gentes taban calladitas, hincadas y con los ojos cerrados, yo, que estaba esta alelante, comencé a toser y toser y más toser sin parar, sentía que estallaba la cara, sacaba yo mi luengua y casi se me salían los bofes, sentí que todos me arriendaron a ver, hasta el padre se quedó quieto un rato asustado de ver como tosía yo, como ya no podía, que agarro una botella de agua que taba cercas del altar y que me la empino, pero era tanta mi tos que empecé a gomitar l´agua que me había tragado y aventé hartas flemas, con tanta juerza que alcancé a rociar la cola del vestido de la novia que me echó unos ojos de pistola y, pa acabarla, una señora con un rebozo en la cabeza, ya de edá ella, me reclamó que por qué agarré su botella de agua que había llevado a bendecir, casi me garra a zoquetes. Pa no regarla más, me salí pa juera de la iglesia pero no tardé mucho pos taba al airón y el frío que me calaba todos mis güesos, asina que tuve que regresarme con mi tos que trataba yo de que se no joyera tanto tapándome el hocico con mi paliacate que sé traer. Ya de retache aquí en mi tierra, me voy enterando que cayó un aguacero en el centro y, como yo había puesto a secar tres cuartillos de guamúchiles que corté en el campo, los vine a encontrar todos hechos una sopa, batidos y llenos de tierra y, mi palo de mango que adivinar por qué, solo dio un racimito de 4 mangos, los vine a encontrar tirados porque la rama onde taban se trozó y como taban tiernitos ni para comérselos pos taban agún todavía bien lechosos. ¿Quién me manda andar de argüendero jueras de mi pueblo? ¡Chingüentes! ¡Qué mala pata!, mejor yam´voy a hacerme un té de limón con miel de abeja y una pizca de gordolobo a ver si asina se me calma un poco la tosedera y se me regresa mi voz que parece como que se me fue.

LA MUGRE.- ¿Cuántas veces hemos oído el dicho de que “la cáscara, guarda al palo”? Muchas ¿verdad?, sobre todo cuando lo relacionan con otro dicho que dice: “de mugre no se ha de morir”. Cuando un niño se enferma de tos o tiene fiebre, algunas mamás no lo bañan durante 3 o hasta 5 días no importando que incluso tuviese diarrea. La mugre es suciedad, es contaminación, contiene micro organismos o microbios que pueden ser patógenos, es decir, capaces de producir enfermedades a veces graves. La mugre está entre las uñas largas, las manos sin lavar, las nalguitas con excremento, la piel sin lavar. Si la mugre es contaminación, no hay nada mejor para que su bebé esté sano que quitarle la mugre. La cáscara, guardará al palo, pero la cáscara de mugre en un niño, guarda microbios que pueden generar enfermedad. En tiempo de moscas, calor y humedad, evite que su niño guarde microbios pues corre peligro de enfermarse.