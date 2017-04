Duarte, uno más

Desde luego que en el PRI hay mucha tela de dónde cortar, primero encuentran y detienen a Tomás Yarrington y a la semana siguiente dan con el paradero de Javier Duarte de Ochoa, ambos ex gobernadores que tienen acusaciones ante los tribunales tanto del país como de los Estados Unidos. Ante el descrédito de las instituciones que los mismos funcionarios se han encargado de cultivar, la PGR no las trae consigo de todas, todas, ya que en el caso, Yarrington, se publicó que fue el informe que la DEA y el FBI dieron a las autoridades italianas acerca de ahí andaba el fugitivo.

Independientemente de que se logró la localización y la posterior aprehensión del prófugo de la justicia, los pormenores de tal suceso y las declaraciones del sub procurador jurídico y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán, en el sentido de que la esposa de Duarte, Karime Macías no tiene responsabilidades que fincarle, por eso no la detuvieron. Ahora se informa que esa señora voló hacia Inglaterra junto a sus tres hijos. ¿Se puede presumir que el pecado la acusa, si se supone que debiera estar al tanto de su marido? Hoy el contador de Duarte implica a Karime.

Los medios impresos y los electrónicos dieron la noticia el sábado 15 en la noche y el detenido muestra una actitud de cinismo y soberbia, ¿o locura? Dando lugar en las redes sociales a que se pensara en una entrega pactada, lo que de meritaría aún más el trabajo de la PGR.

La desaparición de Duarte en la escena política nacional, generó la idea de que el gobierno lo dejó ir, pero en los altos círculos de la presidencia y del partido concluyeron en que la aprehensión del fugitivo antes de las elecciones de junio sería buena medida. Por las encuestas desfavorables.

Son 11 los ex gobernadores con cuentas pendientes ante la justicia por lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, tráfico de influencias, venta de terrenos del patrimonio0 estatal y abuso de autoridad y con la caída de Duarte, el gobernador más corrupto en la historia de México se cierra uno de los mayores escándalos de impunidad política en el periodo de Peña Nieto, que sin duda precipitará la derrota del PRI en los comicios de junio y de 2018, como sucedió en Veracruz el año pasado.

En vista de que Duarte ingresó a Guatemala con documentos falsos, lo inmediato era pedir su deportación y abreviar trámites.

Falta precisar el monto del desfalco, buscar la forma de recuperar el dinero, pagar su pensión a los jubilados que estafó, a los verdaderos proveedores del gobierno y a los municipios que esquilmó, obras que no realizó, etc.

La sociedad veracruzana debe saber quienes, de su círculo cercano, participaron en la red de corrupción, cuánto dinero fue a parar a los bolsillos de funcionarios insaciables y cuánto fue canalizado al financiamiento de campañas políticas, incluida la presidencial reciente. Javier Duarte no actuó ni operó solo.

El gobierno tiene la oportunidad obligada de barrer la casa de arriba hacia abajo como norma de conducta y no solamente en víspera electorales.