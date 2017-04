Averígüelo Vargas

El homicidio de Demetrio Saldívar Gómez encendió focos rojos en la consciencia de la clase política del estado, por lo que el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo ver que aunque es un fenómeno que no surgió en su tiempo, asume totalmente la responsabilidad de enfrentar este problema, para lo que es necesaria la unidad de todos los actores políticos y sociales, porque a pesar de las diferencias que existen, hay algo en común, que es “enfrentar la adversidad” que existe en la entidad.

En general la respuesta entre los actores políticos ha sido coincidente y se han manifestado en respaldo a la convocatoria de unidad hecha por el gobernador Astudillo, pues en ese sentido se han pronunciado los representantes del PRD, PAN, MC y otros partidos políticos, aunque también hay grupos que muestran actitudes perversas para pretender responsabilizar al mandatario estatal de la mala situación de la violencia desatada por la delincuencia organizada, como si todo eso pudiera ser responsabilidad de una sola persona, aunque sea el mandatario del estado.

Se trata de individuos y grupos que arrastran resentimientos particulares, porque esperaban obtener altos beneficios del gobierno actual y al no recibirlos, se dedican al golpeteo permanente contra el Ejecutivo estatal, sin advertir que actúan contra sus propios intereses, pues la ciudadanía y los demás actores políticos advierten la mala intención de sus críticas y propuestas mal intencionadas.

Al conmemorar en Acapulco el 103 aniversario de la defensa heróica del puerto de Veracruz por marinos y cadetes de la Heróica Escuela Naval de Veracruz, entre los que se encontraba el teniente guerrerense José Azueta, Astudillo manifestó que “tenemos que demostrar en estos tiempos de adversidad que sólo la unión nos sacará adelante, para mejorar la tranquilidad de los guerrerenses”.

Efectivamente, Guerrero no había enfrentado una situación tan destructiva y peligrosa como la que se vive en la actualidad, que resulta del avance de la delincuencia en todo el país, pero también por el descuido que se produjo aquí durante los pasados 10 años, cuando los gobernantes se negaron a actuar con la energía y la fuerza necesarias para detener el avance de los grupos delincuenciales que ahora se han arraigado en las principales ciudades y regiones de la entidad.

Por lo mismo, como plantea HAF que sólo la unidad de los partidos y los grupos sociales y económicos permitirá que se avance para frenar y buscar la manera de eliminar este flajelo que mantiene en situación de crisis de inseguridad a los guerrerenses.

Desafortunadamente tuvo que darse un asesinato como el de Demetrio Saldívar, para que se diera esta respuesta que avala la unidad de los guerrereneses, para tratar de superar la mala situación actual.

DEBE EVITARSE TODA APARIENCIA DE IMPUNIDAD, PIDE MARCO LEYVA.—Dentro de esa estructura necesaria de unidad, se ubican los alcaldes de todo el estado, especialmente los de los municipios más grandes y con mayores posibilidades de colaborar en la lucha contra la delincuencia, como en el caso de la capital del estado, donde el alcalde Marco Antonio Leyva Mena demandó que se haga una investigación pronta y expedita para esclarecer los hechos en los que perdió la vida el secretario general del PRD estatal, DSG.

El primer edil expresó su pésame a los familiares y amigos del dirigente perredista y en especial a su esposa Nancy Soraya Cruz García, compañera integrante del cabildo, pues ocupa una de las regidurías del gobierno de Chilpancingo.

Es necesario, planteó que la Fiscalía haga una investigación a fondo y que se tomen en cuenta todas las líneas de investigación, porque es necesario que “la sociedad tenga certeza de lo que está pasando y no se dé una situación de apariencia de impunidad ante este tipo de acontecimientos, que es lo que más lastima al estado”.

El primer edil capitalino rechazó también que estos hechos de violencia se pretenda utilizarlos con fines políticos o se trate de “sacar raja política de estos acontecimientos tan delicados”.

NECESARIO REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, SEÑALA FLOR AÑORVE.—Lo diputados locales en su totalidad condenaron el homicidio de Demetrio Saldívar y demandaron que la Fiscalía desarrolle los mecanismos necesarios de investigación para dar con los culpables de ese hecho de violencia.

La diputada Flor Añorve, presidenta de la junta de Coordinación Política de la Legislatura planteó un punto de acuerdo que plantea que nadie es ajeno a la inseguridad que padecen el estado y el país y que a la fecha se ha incrementado de manera preocupante.

Planteó que la situación es grave, porque pudiera ser que la Fiscalía y las dependencia encargadas de la seguridad “pareciera que están rebasadas”, por lo que es necesario replantear la estrategia de seguridad, poque las condiciones actuales permiten preveer que la peor inseguridad regresa al estado “a pasos agigantados”.

Tiene razón la titular del Poder Legislativo, porque no hay señales de que la violencia e inseguridd vayan a la baja, sino todo lo contrario, por lo que se requieren nuevas acciones que permitan frenarla, sin que sea un caso privativo de Guerrero, sino de todo el país.

LOS PRIISTAS CONSTERNADOS POR ESTE HOMICIDIO DOLOSO: HUICOCHEA.—El PRI de Guerrero hizo un llamado y un esfuerzo para convocar a todas las fuerzas, a todas las corrientes políticas, a que se sumen a hacer un replanteamiento de estrategias ante el desafortunado crecimiento de la delincuencia desde hace algunos años, pues recordó que de 2005 a1 2015 se dieron más de 16 mil homicidios, que comparados con los 17 meses de la administracipon astudillista, es la actual una cifra relativamente menor, pero que aún así mantiene al estado en los primeros lugares de la violencia delincuencial.

Reconoció que esa tenencia a la baja no se siente entre la gente, pero no significa que las estrategias no estén funcionando en su totalidad, porque se trata de “un monstruo de mil cabezas y de diferentes niveles”.

Reclamó que una de las situaciones prioritarias es que no se debe politizar ni partidizar la violencia en el estado, porque es una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, aunque el más interesado en combatirla y alcanzar una mejor situación para todos, es el gobernador Astudillo, que hace un gran esfuerzo para darle solución y disminuir estos índices que lastiman mucho a los guerrerenses.

Cumple bien Huicochea con su labor como dirigente del PRI, partido el gobernador Astudillo, al darle el respaldo que necesita como titular del gobierno en el estado, para enfrentar esta situación que por descuidos anteriores alcanza los graves niveles que muestra en la actualidad.

evargasoro@hotmail.com

evargasoro@yahoo.com.mx