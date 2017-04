Realizan autoridades Feria de Salud dirigida a jóvenes

Iguala, Gro., Abril 22.- A fin de que la población en edad juvenil esté bien informada de los riesgos que conlleva ejercer una sexualidad sin protección y sin la información correcta y así evitar contagios de VIH, Sida, enfermedades venéreas y embarazos no deseados, la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte en coordinación con el Centro de Salud “Agustín Batalla” a través del Módulo del Adolescente y la Secretaría de Salud Municipal llevaron a cabo la Feria de la Salud “La responsabilidad, no es cosa de edad”.

José Ángel Martínez Mara, responsable de los Servicios Amigables para Adolescentes de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, señaló que constantemente se realizan estas acciones preventivas, principalmente en las distintas instituciones educativas del municipio.

Detalló que se realizan con el fin de que los jóvenes no tengan consecuencias como transmisión de enfermedades venéreas como el VIH o embarazos no deseados, por no contar con información adecuada sobre las medidas preventivas que deben tomar al ejercer su sexualidad a temprana edad.

Lamentó que desgraciadamente han detectado que los padres de familia no brindan la información correspondiente a sus hijos sobre las medidas de prevención y esto ha generado que existan muchos jóvenes que a temprana edad tienen ya la responsabilidad de ser padres y otros más, adquieren enfermedades de transmisión sexual que algunas veces son irreversibles.

Por ello es necesario que los padres de familia se acerquen a sus hijos y les expliquen todo acerca de la sexualidad y sus riesgos, para evitar que siga en aumento este problema y que los jóvenes disfruten su adolescencia de una manera responsable.

El funcionario de Salud explicó que el tema muchas veces espanta porque las personas enseguida piensan en relaciones sexuales y no es así, la salud sexual abarca todo lo que es la estructura del ser humano, desde la reproductividad, efectividad, el gusto por la vida, que las relaciones sexuales no son malas lo malo es ejercerlas inadecuadamente y sin protección.

"Por ello es que realizamos este tipo de eventos para que los jóvenes estén bien informados", detalló que en esta feria se colocaron stands con las diversas formas de prevención que los adolescentes deben de seguir, donde se les mostraron los distintos métodos anticonceptivos y se les dieron a conocer las distintas enfermedades venéreas que existen y sus consecuencias.

Durante esta feria se llevó a cabo la presentación de un monólogo de adicciones por parte del grupo “Jano” y una conferencia del VIH, a cargo del conferencista Carlos Márquez Añorve, quienes destacaron que en dos meses han recorrido casi la totalidad de secundarias, bachilleratos y universidades, dando conferencias preventiva a esta enfermedad, llegando también a mujeres y padres de familia.