Problema de inseguridad, muy complicado: HAF

Tras lamentar el crimen de Demetrio Saldívar, el mandatario estatal Héctor Astudillo Flores, dijo que su gobierno no es omiso ante la grave situación que se vive; trabajamos para prevenir y abatir delincuencia, indicó

Chilpancingo, Gro., Abril 21.- El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que el problema de la inseguridad es más complicado de lo que se creía en el inicio de su administración, sin embargo señaló que la violencia no se originó en su gobierno, sino que viene de años atrás.

Tras condenar el asesinato del dirigente perredista Demetrio Saldívar Gómez, ocurrido este miércoles, el mandatario estatal solicitó a la Fiscalía General del Estado, movilice todos los recursos con que cuenta para esclarecer “este artero y abominable crimen que enluta”.

En conferencia de prensa, Astudillo Flores señaló que desafortunadamente Guerrero vive una etapa de violencia y reconoció el grave problema de inseguridad que afecta al estado y los municipios, “es más complejo de lo que creímos al inicio de la administración”.

El jefe del Ejecutivo refirió algunas cifras de años atrás, donde en el año 2011 se produjeron 2 mil 158 homicidios dolosos; en 2012 fueron 2,310; en el 2013, 2 mil 087; en 2014 mil 514; en 2015 de 2 mil 016; en 2016 de 2 mil 280 y en el primer trimestre de 2017, los homicidios que se tienen registrados son 664.

De los datos retomados, destacó que es en 2012, cuando era gobernador el perredista Ángel Aguirre Rivero, que se alcanzó la mayor cifra de homicidos dolosos, con 2 mil 310 casos.

Con esto, señaló que la violencia homicida no ha sido causada por el gobierno a su cargo, “por el contrario, hemos tratado de asumir plenamente la responsabilidad de abatir los niveles delincuenciales, pero debemos de reconocer que a diferencia de administraciones anteriores tenemos un severo acotamiento de los recursos presupuestales”.

En ese contexto, refirió que a pesar de esta compleja situación, se ha cumplido con los compromisos de su administración atendiendo la demanda social, construyendo infraestructura “y se ha recuperado la gobernabilidad, lo que queda demostrado en el funcionamiento de las instituciones públicas”.

“Si hoy hacemos comentarios de las condiciones en las que se recibió el estado y la administración es para reafirmar el compromiso con los ciudadanos y que este gobierno no ha sido omiso y no lo será”, enfatizó.

Astudillo Flores remarcó que en el tiempo que lleva al frente del gobierno ha recorrido los 81 municipios, porque es de su interés conocer la problemática de las distintas regiones y darle solución.

Señaló que la Policía Estatal es numéricamente insuficiente, pero el salario que recibe cada uno de sus miembros está por encima del promedio nacional, “faltan recursos para un mayor reclutamiento, mejorar las instalaciones y equipo”.

Comentó que como parte de las acciones para inhibir actos delictivos, desde el inicio de la administración se ha avanzado en la operación de los C4 de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, se avanza en la capacitación y profesionalización de personal que operará los C4, que en este momento está en manos del Ejército Mexicano.

“En el Grupo de Coordinación Guerrero, trabajamos para prevenir y abatir la delincuencia, entendemos la indignación ciudadana que exigen pronto esclarecimiento de estos actos criminales, a pesar de las limitaciones, el gobierno hará todo lo necesario para que los ciudadanos realicen sus actividades protegidos por la ley tal como lo ofrecí en mi propuesta electoral”.

Reiteró su compromiso con los ciudadanos y aseguró que su gobierno no ha sido omiso y no lo será, “recibimos grades problemas, pero habremos de enfrentarlos con acciones también de ese tamaño”. “Está claro que estoy obligado a ofrecer resultados y no rehuimos, no rehuimos del compromiso”.

Hizo un llamado a no politizar este crimen, ya que afirmó, no caerá en debates estériles ni estará en el ánimo de confrontaciones.

“No estamos para confrontarnos, ni para descalificar las legítimas posiciones de quienes cuestionan a mi gobierno, aspiramos a la responsabilidad política, la diversidad no es lucha de enemigos, sino la confrontación civilizada de adversarios”.

Enseguida, señaló que el estado de Guerrero es uno, “nos necesita y con él estamos obligados”, subrayó al finalizar su mensaje.