Exhorta Eugenio Derbez a mexicanos en Estados Unidos a obtener su ciudadanía

El actor mexicano Eugenio Derbez apeló hoy a los mexicanos que son residentes legales en Estados Unidos a hacerse ciudadanos, a votar en este país y a aprender el inglés porque, sostuvo, de lo contrario “siempre vamos a estar con la cabeza agachada”.

Derbez, quien realizó una visita de trabajo a Washington para presentar su nueva película “How To Be a Latin Lover” y reunirse con el embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez, sostuvo que los mexicanos deben tener en claro que por hacerse estadunidenses “no van a perder su amor por México”.

“Ahora, estando aquí en Estados Unidos siento más ganas que nunca de luchar por México, lo mismo le pasa a Salma (Hayek) y a Kate (del Castillo), a todos los que estamos fuera”, dijo en entrevista con Notimex.

Para su nueva cinta, que se estrena en cartelera a nivel nacional el 28 de abril, decidió ponerle la referencia latina al título para subrayar el orgullo de ser hispano, en momentos que la comunidad vive tiempos de incertidumbre por la política migratoria de la administración Trump.

“Hay que aguantar, yo sé que son tiempos difíciles, pero nos han dejado una elección, no puede ser que no seamos unidos... No podemos ser una comunidad tan desunida, pero hay que aguantar porque nadie trabaja como los latinos... La mejor arma es nuestro trabajo”, resaltó.

Su mensaje más importante para la comunidad de mexicanos en Estados Unidos es aguantar, aprovechar todas las oportunidades posibles, seguir trabajando, estudiar el idioma y convertirse en ciudadanos plenos.

“Creo que es importante decirle a nuestros paisanos que tienen que luchar por su ciudadanía estadunidense porque es la única manera de votar. No puedes estar en un país tantos años, crear una familia, formar un patrimonio en un país donde siempre vas a estar de invitado”, agregó.

El actor mexicano consideró también como crucial que los mexicanos en Estados Unidos aprendan inglés.

“La cultura nos va a dar fuerza, el aprender a hablar otro idioma nos va a dar armas para poder luchar. Yo sigo estudiando inglés porque me da mucha impotencia, porque me quiero defender, no encuentro las palabras”, reconoció.

Se estima que casi tres millones de residentes legales mexicanos son elegibles para hacerse ciudadanos. Un estudio independiente muestra que los mexicanos son los inmigrantes que demoran más tiempo en naturalizarse, algunos esperan décadas para iniciar el proceso.