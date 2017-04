Frank en su Tinta

LOS MUERTOS en Guerrero no son solamente por la violencia generada entre grupos de la delincuencia organizada por la disputa de territorios. Lamentablemente, este periodo vacacional que termina el domingo, también dejó casi medio centenar muertos en destinos de playa, centros recreativos y otros sitios turísticos, aunque la mayor cantidad se registró en accidentes carreteros. El más sonado ocurrió al amanecer del Jueves Santo en la Autopista Siglo 21, límites entre Guerrero y Michoacán, donde murieron calcinados 28 turistas procedentes de Morelia, luego de que el chofer que conducía el autobús invadió el carril contrario y chocó contra una pipa doble remolque que transportaba gasolina. El autobús se incendió. Otra tragedia similar (aunque con mucho menos fallecidos) se registró este jueves (coincidentemente ocho días después del primero) en la Autopista del Sol, tramo Acapulco - Tierra Colorada, a la altura del Puente Papagayo, donde una familia de turistas de la ciudad de México, regresaba de Acapulco a bordo de una combi, la cual fue alcanzada y chocada por un tráiler, lo que provocó que la unidad se volcara y se incendiara. Murieron calcinados dos adultos y dos niños, además otros siete turistas quedaron lesionados……. MIENTRAS tanto, las balas siguen alcanzando a la clase política de Guerrero. A los asesinatos del ex alcalde de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo, del PRD y del diputado local suplente por Tierra Caliente, Modesto Carranza Catalán, del PRI, ocurridos al inicio de la Semana Santa, hay que sumar el del secretario general del comité estatal del PRD, Demetrio Saldívar Gómez, quien fue acribillado la noche del miércoles antes de llegar a su casa en Chilpancingo. Por este crimen, el gobernador suspendió su gira de trabajo por Miami, Florida (Estados Unidos), donde promovía con navieras los destinos de playa de Guerrero, principalmente Acapulco. ¿Cuál es la solución a la violencia en Guerrero? El PRD propone que el gobierno federal tome la seguridad en el Estado, sin embargo, la experiencia de Michoacán no es nada buena. En el vecino estado, no solamente no se resolvió el problema de la inseguridad, sino que durante los operativos se violaron constantemente los derechos humanos y fueron detenidos injustamente líderes de grupos de autodefensa. Debe haber otras alternativas. Tal vez la propuesta del gobernador Héctor Astudillo, de legalizar la amapola, aunque el proceso sería largo. ¿Y mientras tanto?......... LA COMISIÓN de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores (de la cual forma parte el senador por Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza), aprobó un dictamen en el que se propone a los estados y a los congresos locales la creación de una Secretaria de Desarrollo Municipal, a fin de atender los problemas que de ella se deriven. En el dictamen de la creación de la Secretaria de Desarrollo Municipal se vio la viabilidad y beneficios para su creación, que indudablemente solucionaría con agilidad los problemas por los que atraviesan los municipios, sobre todo aquellos derivados de la deuda pública. En su intervención, Esteban Albarrán, quien fuera presidente municipal de Iguala y que conoce perfectamente los temas y problemas municipalistas, recordó que la deuda pública de los municipios es un problema que ha impedido el desarrollo, ya que al momento de tomar posesión se encuentran severamente endeudados por la anterior administración, lo que genera problemas políticos y sociales en la alcaldía y hasta del orden federal…….. SIMPLE anuncio: Los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se volverán a sentar con las autoridades federales si no hay avances en las líneas de investigación que dejó planteadas el Grupo de Expertos Independientes……… PUNTO.