Obra pública, sin distingos partidistas: Herón Delgado

Iguala, Gro., Abril 21.- Al inaugurar la tarde de este miércoles obras de ampliación de electrificación en las colonias Cielo del Che Guevara y Coloso, las cuales fueron gestionadas por el ex regidor perredista, Esteban Cayetano Hernández, el presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, afirmó que durante su gestión no se condicionará ninguna acción de apoyo para los igualtecos.

Aseguró que se beneficiará a todos con obra pública, no importa al partido político al que pertenezcan porque un Ayuntamiento es para todos. “Nosotros ya estamos en el gobierno y aquí venimos a cumplir”, dijo el alcalde Delgado Castañeda, al cortar el listón inaugural de dichas obras que fueron comprometidas por el entonces presidente municipal Esteban Albarrán Mendoza, actual senador de la República.

Delgado Castañeda dijo que “nuestra obligación es atenderles. A pesar de la lejanía de estos asentamientos humanos, no vamos a dejar sin considerar con obra a ninguna colonia. Nos toca encabezar el ayuntamiento para atender las demandas de todos los igualtecos, pertenezcan a cualquier partido político”.

En la colonia Cielo del Che Guevara, el primer edil Delgado Castañeda, inauguró la ampliación de la red de distribución eléctrica en la que se colocaron 9 postes, tendido y tensionado, un transformador y las luminarias. Mauricia Villalobos Torres, presidenta del Comité de Obra agradeció la realización de dicha obra, al igual que Bertho Gómez García, representante de este asentamiento humano.

El alcalde estuvo acompañado de la síndica Leticia Márquez Ocampo; los regidores de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Rafael Domínguez Velasco, de Comercio y Abasto Popular, Sofía Hernández Layna y el de Desarrollo Social, Nemesio Álvarez García; el secretario de Gobierno municipal, Sergio Lugo Catalán; la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Raquel Flores Muñoz; la secretaria de Desarrollo Económico, Martha Adán Cortés; del director de Obras Públicas, José Luis Bahena Lozano; Fernando Gómez Ibarra, director de Reglamentos; Octavio López Uriza, coordinador del Coplademuni.

Se inhibirá el delito con colonias más iluminadas, señala alcalde en El Coloso

El presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, afirmó que con la ejecución de algunas obras de electrificación y ampliación de electrificación que se realizan en algunas colonias populares, las cuales estarán más iluminadas, se podrá inhibir el delito, tener más tranquilidad y que los igualtecos estén más seguros.

En la colonia El Coloso, el presidente municipal, inauguró la ampliación de la red de distribución eléctrica realizada con recursos del Ramo 33. Se colocaron 6 postes, con tendido y tensionado y un transformador de 37.5 kilowats y las luminarias.

Finalmente Esteban Cayetano Hernández agradeció tanto al presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, como al senador, Esteban Albarrán Mendoza, su sensibilidad para la realización de estas obras. “Nosotros no vamos a ver colores políticos sino a las personas que nos apoyan y a quienes llegan a las colonias más apartadas. Ya basta de colores porque hay quienes sin ser de nuestro partido llegan a los lugares más lejanos”.