Patrulla de Papel

Revisando el cajón “temas pendientes” encontramos algunas prospectivas, una de ellas dice “ha quedado claro que la relación del secretario de Gobernación con el secretario de Turismo no va del todo bien”. Y sí, Enrique de la Madrid no es un funcionario salido de las filas del burocratismo partidista, ni tampoco es (o fue) compañero de luchas políticas del actual Ejecutivo Federal. Enrique es hijo de Miguel de la Madrid, ex presidente y de Paloma Cordero, ex primera Dama, por ello su capacidad para caminar sobre los pasillos del poder.

Luego entonces, cuando Enrique de la Madrid declara a los medios, lo hace directa y holgadamente sin pesar o medir efectos políticos (cosa que le agradecemos)... Va un dato





Justo el primer día del Tianguis Turístico en Acapulco, el periódico “el Financiero” publicó la entrevista al secretario de Turismo, ahí el “quid” de lo dicho por De la Madrid se cimentó en la siguiente idea -el flujo turístico de afuera hacia dentro de México ha crecido; el movimiento del turismo local es positivo, pero el tema de la INSEGURIDAD sigue estando en el primer plano de todo plan turístico-, es decir, el secretario de Turismo le recordó al responsable de la Seguridad y Política interior de México que, -es menester que mejoren los resultados en la lucha por la SEGURIDAD INTERIOR-.

A otra cosa. ¿Cuáles son las playas más accesibles para los que hacen turismo nacional? Tras algunas -horas/silla- levantamos estos datos. México tiene una oferta de 450 destinos de playa, tras preguntar a algunas agencias de viajes sabemos que, la cercanía con el mercado nacional más grande (CDMX y edo. de Mex.) hace de Acapulco el destino más poderoso, pero, más allá del surgimiento en los 50s y de la fuerza que logró en los 80s a este destino le está golpeando enormemente la INSEGURIDAD.

Por su cercanía con Guadalajara así como como importantes ciudades del Bajío, Puerto Vallarta está en el 2do lugar de ese ranking. Playa Miramar (Tampico) se lee en 3er lugar, ello a pesar que ese estado de la República también tiene el estigma de la inseguridad, sin embargo su cercanía con Monterrey le da peso. Y ya en el 4to lugar está Zihuatanejo, verá usted, en este Puerto del norte de Guerrero se ha ido acomodando flujo turístico que viene desde la Ciudad de Puebla y otras ciudades del centro del país (incluido claro la CDMX) y ya por último se le puede dar la bienvenida a la oferta turística de Boca del Río (Veracruz), destino que ha mostrado interés por hacerse de turismo venido de la ahora más cercana CDMX.

Y si es de reconocer que desde sus oficinas en Masaryk, el secretario de Turismo ha sabido diseñar políticas públicas que apoyen actividades vinculadas a la difusión del -turismo interno- sobre todo cuando se sabe que México con sus 13 mil kilómetros de litorales es uno de los países con más playas del mundo.

Regresando a la percepción de distanciamiento entre Osorio Chong y De la Madrid va otro dato. Desde siempre Enrique (D, la Madrid) ha mostrado harto interés en levantar de las cenizas el emblemático Centro Internacional Acapulco (CIA), sin embargo ni el secretario de Gobernación ni el gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo), han movido un dedo para apoyar la intención de Enrique ...y hay más ejemplos, lo que no hay es espacio.

Ultimo patrullaje.- créanlo, el “Macro/Túnel” que acerca hacia Acapulco a la Sabana y la Riviera Diamante es un tanque de oxígeno para la población de este Puerto.

Balazo al aire.- Enrique ....sube, Osorio........baja.

GREGUERIA.- no sólo castores y topos saben hacer y usar túneles, lo hacen también hombres con visión y necesidad.

OXIMORON.- se abre un túnel para taponar la pobreza.

haiku.- ¡tú, reina, mariposa azul!

Yo, viento que te lleva de la mano,

y que te amo