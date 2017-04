Julia Roberts, la mujer más bella del mundo en 2017

Ciudad de México, Abril 20.- La ganadora del Oscar Julia Roberts de 49 años fue elegida esta semana por la revista People como la mujer más bella del mundo de 2017. Es la quinta vez que recibe este honor por parte de la publicación.

“Es nuestra ‘Pretty Woman’ favorita”, decía el tuit publicado para anunciar la elección que convierte a Roberts en la actriz de Hollywood que más veces ha ostentado este título. La última vez había sido en 2010.

“Me siento muy halagada”, declaró a People. También se burló de su amigo George Clooney, elegido dos veces el hombre más sexy del planeta. “Voy a mencionar esto en mi tarjeta de Navidad a los Clooneys este año”, dijo.

La actriz, que ganó un Oscar en 2008 por su papel en la película Erin Brockovich, tenía 23 años cuando obtuvo este galardón por primera vez en 1991, justo un año después de rodar la comedia romántica Pretty Woman.

También recibió el honor en 2000, 2005 y 2010.

Roberts, quien fue la primera mujer en cobrar 20 millones de dólares por película y que ganó un Oscar por Erin Brockovich, una mujer audaz, debutará este año como protagonista de una serie de televisión, Today Will Be Different.

Roberts está casada desde hace más de 14 años con el camarógrafo Danny Moder, y es madre de los gemelos Hazel y Phinnaeus, de 12 años, y Henry, de 9.

El año pasado, la elegida de People fue Jennifer Aniston.