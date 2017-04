Dimite Aleida Alarcón como presidenta del Grupo ACA

La presidenta de Grupo ACA, Aleida Alarcón Núñez, presentó su renuncia a la dirigencia de la asociación civil, la cual atribuyó a motivos personales y académicos fuera del estado.

“Los motivos son personales totalmente, para no jugar con los tiempos, ausencias presentes es mejor cerrar un ciclo y continuar con proyectos personales en puerta, fuera de Guerrero y son académicos, se están dando ciertos cambios en mi vida privada y por ahí la decisión”, afirmó.

“No me interesa trabajar en el Estado o el Ayuntamiento, no hay ninguna propuesta, esto es asuntos personales que no les puedo decir”, agregó.

En entrevista posterior a la última sesión que presidió, Alarcón Núñez deseó que el Grupo ACA continúe vivo y haciendo públicas las denuncias ciudadanas en el puerto y el estado.

“Deseo que siga vivo y hacer público lo que le lastima a la ciudadanía, las insuficiencias de los gobiernos, se dé continuidad a la demanda social que tiene Acapulco en seguridad”, indicó la ahora ex presidenta.

Por otra parte, Aleida Alarcón dijo que ocupar el cargo de presidenta por más de un año dejó muchos aprendizajes, como “conocer el pulso de lo que es la comunidad o sociedad cuando tiene diferencias, se unen o hay intenciones diferentes, con sus grupos, mucho aprendizaje, tablas para estar en otros grupos y con otras personas”.

Por estatuto y reglamento, la vicepresidenta Digna Marroquín será quien sustituya a Alarcón Núñez a partir de la sesión del próximo miércoles.