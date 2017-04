Nada está definido

Gerardo Chávez, del Cesvi Universidad tomó la cima con 26 goles

Iguala, Gro., Abril 20.- El título de goleo individual en la categoria de Juvenil “A” se definira hasta la última fecha, en donde Gerardo Chávez, del Cesvi Universidad actual líder con 26 tantos y Rafael Juárez, de San Juan con 24 disputarán por ver quién se queda con el maximo galardón de este Clausura 2016-2017, ambos tienen un duelo pendiente este fin de semana, en donde la directiva de la liga determinará si se juega o arranca de una vez por todas la liguilla.

Gerardo Chavez logró tomar la cima en la fecha 14 en la que su equipo enfrentó al San José, el delantero “universitario” se apuntó con 11 goles que lo hicieron llegar a 26, mientras que Rafael Juárez en esta jornada no pudo sumar al ganar por default su equipo frente al Municipal, esto lo perjudicó ya que se quedó en 24 goles, pero con el duelo pendiente que tienen los “rayados” ante Preventivos, sabe que debe anotar tres o más para quedarse con el campeonato.

Por su parte, Jesés Acatitlán, tercero de esta lista con 13 goles no estuvo presente en el partido que su escuadra ganó 10-0 al Real Jaguares; Joel Piedra, del Municipal se quedó en 12 anotaciones, su escuadra no llegó a la cita frente a los “rayados” y ya no pudo hacer más; José Bautista del San Jose terminó en el quinto puesto al llegar a 11 goles, en la últma jornada anotó un tanto en la derrota de su equipo.