Impide crimen organizado lucha vs. incendios forestales en Chilpo

Chilpancingo, Gro., Abril 19.- Integrantes del crimen organizado evitan de manera recurrente que brigadistas de Protección Civil, así como dependencias del estado y la Federación combatan incendios forestales en la parte alta de la Sierra, la semana pasada, dos siniestros devastaron más de mil hectáreas de bosque en el principal pulmón de la región Centro de Guerrero.

La mañana del martes, la Dirección de Protección Civil del municipio de Chilpancingo, a cargo de Gustavo Vela Guevara informó que en lo que va del año, en la jurisdicción de la capital de Guerrero se han registrado 47 incendios forestales, los que han devastado alrededor de 6 mil 265 hectáreas, entre bosque y pastizal.

Vela Guevara comentó que para la mañana del martes había por lo menos dos incendios activos; uno en el lado de Acahuizotla y otro a la altura de Palo Blanco, ambas comunidades están en el corredor que va hacia el puerto de Acapulco.

Año con año, la región Centro y particularmente Chilpancingo es la zona más afectada por los incendios, la mayoría provocados por la quema del tlacolol, práctica ancestral que se utiliza para preparar las tierras de cultivo.

El funcionario municipal comentó que “por motivos sociales”, la semana pasada no se pudieron atender los siniestros que se registraron en las comunidades de Llanos de Tepoxtepec, Amojileca y Xocomanatlán, en donde se concentra parte importante del macizo forestal de la región Centro de Guerrero.

Cuando se le insistió sobre las causas, el funcionario se limitó a señalar que “por cuestiones ajenas a nosotros, no pudimos llegar hasta los incendios”.

El funcionario municipal se abstuvo de emitir más comentarios, por las repercusiones que la información puede generar.

Sin embargo, colaboradores de las dependencias involucradas informaron que en las partes altas de la Sierra, grupos de gente armada bajan para interceptar el avance de las brigadas con la intención de evitar que lleguen hasta puntos en los que se ubican plantíos de amapola.

“Nos dicen que ellos se hacen cargo y no nos dejan subir”, señalaron los trabajadores.

Derivado de la falta de atención, la semana pasada hubo más de mil hectáreas de bosque afectadas, lo que consideran como grave porque se trata de una zona en la que prevalecen árboles de gran tamaño. Aunque la mayoría de los incendios son provocados, hasta el momento no hay personas detenidas por realizar quemas de tlacolol que se salen de control.