Mientras que el jefe del Poder Ejecutivo, Héctor Astudillo Flores, se pasó la Semana Santa trabajando para supervisar en forma permanente, la buena marcha de nuestra temporada vacacional; la jefa del Poder Legislativo, Flor Añorve Ocampo, pasó su descanso disfrutando de los festejos en su tierra natal: Taxco de Alarcón, el jefe del Poder Judicial, Robespierre Robles Hurtado, disfrutaba su Semana Santa en Las Vegas, para asistir entre otras cosas, al concierto de la cantante Celine Dion, con su señora esposa.

Todo hubiera salido bien, de no ser porque Robespierre y su pareja subieron a las redes (Facebook), fotografías y comentarios sobre lo bien que se la estaban pasando. Esto fue mal visto por muchos ciudadanos y periodistas, que externaron su rechazo a tales actitudes. Lo anterior motivó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para responder y empeoró su situación, cuando aseguró que “es un derecho constitucional tener vacaciones. No creo en la hipocresía de que por ser servidor público no duerma, no coma tacos, no pueda bromear, divertirse o soñar”.

Desde luego que es un derecho legal tener vacaciones. Pero un funcionario de alto nivel como Héctor Astudillo Flores (Poder Ejecutivo), Flor Añorve Ocampo (Poder Legislativo) y Robespierre Robles Hurtado (Poder Judicial), no pueden presumir de que disfrutan de sus descansos, con viajes tan costosos como el de ir a pasear en Las Vegas. Los altos funcionarios no deben andar como chamaquitos, presumiendo en las redes de sus cosas banales. Tienen que cuidar su imagen pública con absoluta seriedad, por lo que representan ante nuestra sociedad.

Es por eso que ayer ante el pleno del Tribunal, el Magistrado Presidente entregó su renuncia a ese cargo por supuestas cuestiones de salud, algo que no es cierto; pero es la mejor excusa para abandonar un cargo. Desde que asumió ese puesto, Robles Hurtado dio muestras de mucha ligereza y de ser un esclavo del Facebook, publicando cualesquier tontería como lo hacemos muchos. Durante su cargo en el TSJ no hizo nada relevante más que presumir sus fotografías luciendo toga y birrete a cada rato, algo que ningún magistrado hace, por lo vano que luce tal imagen ante el público.

Seguramente al Gobernador Héctor Astudillo no debe haberle gustado nada la actitud de su amigo Robespierre, sobre todo cuando este señaló: “Salir a vacacionar (EN ACAPULCO NO PODRÍA) un fin de semana no tiene nada de espectacular, menos si fue un sábado santo en donde uno puede descansar (y realizar actividades familiares). ¿Por qué no se puede vacacionar en Acapulco? ¿Por qué ese menosprecio a nuestro bello puerto que por cierto, es la tierra donde nació Robespierre?

Es de esperarse que el nuevo Presidente del poder judicial, Doctor en Derecho Alberto López Celis, quien tiene experiencia, academia y profesionalismo pero sobre todo: seriedad, realice un buen papel en ese importante poder, donde todavía hay muchos temas pendientes como el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en lugar de disfrutar de jugosas vacaciones. El Gobernador Astudillo Flores ya le dio la bienvenida al cargo, deseándole éxito en tan delicada encomienda.

DISFRUTAR EL TRABAJO.

Otro que se pasó la Semana Santa trabajando, es el nuevo Delegado del ISSSTE, Mario Moreno Arcos, quien para adaptarse en el menor tiempo posible al cumplimiento de sus responsabilidades, realizó una serie de visitas de trabajo por los hospitales, clínicas y Unidades Médico Familiares que tiene esa institución en nuestra entidad, para conocer la problemática y necesidades que existen en cada una de ellas y atenderlas de inmediato, para mejorar el servicio a los derechohabientes.

Ayer por la tarde, Moreno Arcos se trasladó a la ciudad de México para reunirse con el Director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas. En la reunión, Mario le expuso al alto funcionario federal, todos y cada uno de los aspectos que es necesario considerar, para sacar adelante los compromisos que asumió el mismo Reyes Baeza con los derechohabientes de Guerrero. El profesionalismo de nuestro paisano Mario, seguramente le ayudará a realizar un buen trabajo que justifique su presencia como Delegado del ISSSTE.

RETORNO AL TRABAJO.

El Congreso del Estado realizó ayer su primera sesión luego del período vacacional y se revisaron diversos asuntos pendientes; pero como asunto de interés inmediato, el pleno aprobó por unanimidad un exhorto al Gobernador del Estado para que se realicen mejores esfuerzos que permitan reducir la violencia y sobre todo: que la Fiscalía General del Estado investigue con mucha seriedad y que rinda resultados en el menor tiempo posible, sobre los crímenes donde personajes políticos han sido ejecutados por la delincuencia organizada.

Luego de que se dio a conocer la renuncia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, el legislador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja subió a la tribuna para comentar que, si ya era una realidad esta renuncia, el que también debe abandonar el cargo es el Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, por el mediocre papel que ha realizado desde que el mismo Congreso local, aprobó y le dio posesión.

