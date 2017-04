Revista de la Semana

La Semana Santa en Iguala

Después de la Semana Santa en Iguala, queda uno con una especie de somnolencia, una pesadez que provoca el calor sofocante, la inactividad, la buena comida y probablemente también el haber empinado el codo, pues ahora son pocos los que honran los augustos misterios que se viven durante esos días.

Es tan grande el alboroto que reina en los días santos que, prácticamente han dejado de ser santos para convertirse en días de pachanga, de diversión, a tal grado que el cerebro queda por varios días con una penosa impresión, semejante a la que se experimenta al despertar, después de una noche de copas.

Tal me sucede ahora; pero es fuerza dar cuenta a mis lectores de los sucesos de la semana y así vaya quedando la huella del cronista, una crónica soñolienta, como todo lo que sale de mi pluma tímida, prudente y precavida. Eso sí, sólo diré a mis lectores, aquello que me consta de vista y que me parezca razonable, sin mezclar mis pasiones o mis juicios y sin curarme tampoco del dengue que ellos puedan provocar a gentes enemigas de la verdad y de la buena fe.

Pues bien, la Semana Santa en Iguala siempre se espera en las familias y en los empleados con grande alboroto y con deliciosa impaciencia. No precisamente por la devoción, pues la devoción nunca causa ni alboroto ni impaciencia. Es por la diversión. Los días santos son muy divertidos y díganlo si no las playas, los balnearios, los restaurantes.

Antes ¿quién de mis contemporáneos no recuerda la hermosa época de las procesiones? Había procesiones impactantes como la de los “agachados” el Martes Santo y la de la imagen de Padre Jesús al día siguiente en que además de abigarrada la columna, casi se juntaban, en la vuelta que daban al atrio, los que iban a la cabeza con los últimos. El Lunes era la de la Virgen de las Palmitas que, por cierto, dio lugar a la famosa frase atribuida a las damas: “yo, ya…” troquelada en tiempos del Padre Macario Román. La imagen de la Virgen es portada en andas y en aquel tiempo debían cargarla las señoritas. Como no todas querían cargar, el párroco empezaba a nombrar a las que estaban al frente, pero su respuesta era esa: “yo, ya…” Así que el Padre se quedaba con la duda de que si ya antes la habían cargado o si ya no eran señoritas.

El Jueves Santo, en que la mayoría acudía a las ceremonias vestido de blanco, presenciaba la institución de la Eucaristía, el Lavatorio de los Pies y la adoración de la Eucaristía. Después del Gloria enmudecían las campanas. En el atrio seguía el prendimiento; Judas después de darle el beso al Señor salía corriendo por todo el atrio; los chiquillos gozábamos, mientras le gritábamos “Judas patas peludas, si tienes hermanas me las saludas”. Él nos correteaba, al mismo tiempo, con bolsa en mano pedía a los mayores una moneda. La visita a las siete casas o templos era algo exigido a las convicciones sociales.

Al igual que muchas de las celebraciones en Iguala (que, por cierto, se van perdiendo), la Semana Santa representa una tradición que permite a los que viven fuera regresar a revivir su infancia, reforzar la cohesión social, congregar a un gran número de pobladores, con lo que se benefician los prestadores de servicios. De ahí la importancia de mantener los actos pagano-religiosos de nuestra Ciudad, los cuales forman parte del patrimonio cultural inmaterial de Iguala.

Antes, la ceremonia del Sábado se realizaba a las diez de la mañana, hora en que se abría la Gloria, se quemaban los “Judas” y los vecinos se bañaban con cubetazos de agua. Era una gran emoción para niños, jóvenes y hasta para los adultos.

Después de este acto de fe, en que la infancia ajusticia a la traición simbolizada en el miserable apóstol que era paseado por las principales calles y en que las bellas lucían su tercer vestido nuevo, la sociedad entraba en el cauce de la vida ordinaria y la Semana Santa empastada en oro se guardaba en el estuche, no sin suspirar al decir adiós a los goces de las albercas o de las playas y no sin hojear un poco la Pasión según San Juan, en cuyos renglones, la imaginación de las muchachas enamoradas se complacían en mirar de reojo la invisible invitación del joven que las mira risueño, desde la banca de enfrente.

He aquí la Semana Santa en Iguala.