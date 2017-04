Averígüelo Vargas

Ayer, poco después del mediodía se conoció de la renuncia que habría presentado Robespierre Robles Hurtado, como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que se diera una explicación de la causa que motivó esa separación; se supo que el magistrado Alberto López Celis, asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Judicial.

sComo señalamos no se dio información de las causas que provocaron que Robles Hurtado decidiera dejar el cargo, en el que tenía cerca de un año, aunque algunas gentes le habían hecho una serie de críticas por su reciente viaje a Las Vegas, en este descanso de Semana Santa, lo que no representaba obviamente una razón válida para provocar que se diera ese movimiento.

Esop sucede porque hay grupos y personas mal intencionadas que sólo buscan un pretexto o una supuesta justificación para atacar a los funcionarios de los tres poderes por cualquier razón, pero no hay bases para darles importancia y menos para provocar la salida del titular del Poder Judicial del Estado.

Hasta la tarde de este martes no se conocía alguna versión que explicara la renuncia de RRH, pero obviamente no debería aceptarse de ninguna manera que las críticas mañosas y malsanas que se le hicieron ahora y en otras ocasiones, fueran causa suficiente para provocar el retiro que, parentemente, aceptó.

ACUERDO DE MARCO LEYVA CON COLONIAS DEL PONIENTE DE LA CIUDAD, PARA REALIZACIÓN DE OBRAS.—Apenas concluyó la Semana Santa, el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena sostuvo una buena reunión con con colonos del grupo Sur Poniente, con quienes convino la realización de varias obras que permitan mejorar el ambiente en que viven y se desarrollan los colonos de los lugares representados.

Entre otras cosas se anunció el inicio de la construcción de un nuevo centro de salud, en la colonia Villas del Sol, lo que fue recibido con beneplácito por la gente que estuvo presente en la reunión celebrada en las oficinas del palacio municipal, además de otras que fueron acordadas desde el mes de febrero.

Otro de los temas en los que se insiste por parte de los colonos es en la falta de luminarias en las calles, de las cuales el año pasado el ayuntamiento colocó 4 mil, pero hay un déficit de 9 mil más, que en total representan una inversión de 80 millones de pesos, cantidad que está fuera de las posibilidades financieras del gobierno de la capital, porque tienen que atenderse otras obras y cubrir necesiddes de los colonos en materia de vivienda y pavimentación de calles, aparte de los servicios básicos.

Un problema especial representa la dotación de agua potable, porque el estiaje se ha prolongado y no se dieron lluvias previas como en otros años de modo que la disponibilidad del líquido se ha reducido sensiblemente, aunque se hacen esfuerzos extraordinarios para repartir el agua que llega a la ciudad, lo que ha provocado que el tandeo se haga menos frecuente y hasta con un suministro menor. Acuerdo de Marco Leyva con colonias del poniente de la ciidad, para realización de obras.

Una buena nitucia, que cuando redactaba estos comentarios empeó a llover en la zona norte de Chilpancingo, no un aguacero, pero si una lluvia que ayudará a refrescar el ambiente y a apagar algunos incendios.

Sin embargo y a pesar de las carencias naturales el ayuntamiento que encabeza Marco Leyva busca la manera de aprovechar también los pozos existentes, para compensar la baja en el suministro de las fuentes que más se utilizan, como las de Mochitlán y Omiltemi, que muestran una baja importante en la cantidad de agua que aportan.

Siempre ha sido la dotación de suficiente agua potable para la ciudad el mayor problema que enfrenta el gobierno municipal y el del estado, porque tienen una responsabilidad compartida en la atención del líquido vital, que en estos momentos representa un urgencia mayor que el problema de la basura, que ya fue superado, aunque también los incendios de maleza en los cerros, más que forestales, tienen sumida a gran parte del estado en un densa humareda, como no se había visto en años anteriores, porque, como señalamos antes, no hubo lluvias previas, lo que genera incendios, ya no tanto para sembrar maíz y otros productos básicos, sino para hacerle lugar a la amapola, que resulta mucho más redituable.

INICIATIVA PARA FRENAR EL DAÑO A FINANZAS OFICIALES, POR JUICIOS MAL MANEJADOS DE TRABAJADORES.—Cada que se produce un cambio de gobierno, sea municipal o estatal, los colaboradores y trabajadores que llegaron con la administración saliente hacen todo lo posible por permanecer dentro de la estructura oficial, porque no hay muchas fuentes de empleo fuera de ellos, pero si el nuevo administrador les pide que se retiren con el funcionrio con el que llegaron casi siempre recurren a las demandas por despido injustificado, con juicios que suelen prolongarse bastante, lo que hace que se acumule y aumente la cifra que reclaman como indemnización.

Esa situación ha metido en problemas a muchos gobiernos, que enfrentan el pago de laudos laborales por decenas y hasta cientos de millones de pesos.

Por eso es buena la iniciativa que presentó el diputado Raymundo Garcóa Gutiérrez, para que se incluya la determinacipon de “caducidad” de los juicios de ese tipo, para evitar que se prolonguen en exceso y que aumenten desproporcionadamente las sumas de la liquidación.

Se trata de que se dé por extinguiuda la demanda preentada, cuando el justiciable no haga promoción en el término de seis meses, lo que evitaría la prolongación de los juicios, además de darles certeza jurídica a las partes promoventes de dicha demanda, y evitaría que los órganos jurisdiccionales se saturen con asuntos de ese tipo, para dictar una sentencia.

Esta iniciativa que se promueve en el Congreso del estado, que coordina la diputada Flor Añorve Ocampo, resulta muy apropiada para evitar ese tipo de problemas, porque se supone que los colaboradores que llegan con un gobierno, deben retirarse también cuando concluya su tiempo de gestión y no pretender quedarse y hasta obligarde esa manera al despido, que en este caso estaría justificado, pero les abre la oportunidad de presentar las demandas señaladas, las que se han convertido en un serio problema para las finanzas públicas municipales y estatales, cuando menos.

evargasoro@hotmail.com

evargasoro@yahoo.com.mx