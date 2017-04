Asaltan otro Oxxo en Iguala; se llevan dinero y botellas de whisky

Iguala, Gro., Abril 19.- Dinero en efectivo, varias botellas de whisky, botanas y cigarros es el botín que lograron, en la madrugada de este martes, tres tipos que asaltaron la tienda Oxxo ubicada en la colonia Niños Héroes de esta ciudad.

Según fuentes policiacas el trío de malandrines está perfectamente identificado y sólo falta que les echen el guante. Una cámara de vigilancia, ubicada en el techo interior de la tienda, grabó sus rostros.

También los agentes ministeriales tienen las características del automóvil en el que huyeron, un Volkswagen color gris (no dijeron de qué tipo y modelo), placas HCB7375, pero también se ignora la entidad federativa. Los malhechores son jóvenes de aproximadamente 18 años de edad.

El trío entró al establecimiento poco después de la una de la mañana de este día y sin mostrar arma alguna, pero poniendo sus manos en la cintura como si fueran a sacar pistolas, dijeron a los empleados ¡esto es un asalto, no hagan nada porque se mueren!

Y enseguida uno de los bandoleros tomó todo el dinero que estaba en la caja (no se ha dicho qué cantidad), mientras que los otros dos cargaban con las botellas de licor, botanas y cigarros, para enseguida salir a la calle y abordar el auto en el que huyeron. Ahora se espera que, efectivamente, den con los delincuentes, los atrapen y los procesen penalmente.