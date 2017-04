Bastaron dos pinceladas

Waikiki avanza a cuartos de final luego de vencer 2-0 al Deportivo La Estrella, en Tercera Fuerza

Iguala, Gro., Abril 19.- Gracias a dos buenas definiciones el conjunto del Waikiki logró su clasificación al imponerse 2-0 al Deportivo La Estrella, en duelo correspondiente a los octavos de final de la Tercera Fuerza, con este resultado los “restauranteros” logran su pase a cuartos de final en donde han sido invitados constantes desde hace más de 6 torneos en la Liga Amateur de Iguala.

En el primer tiempo del encuentro el Deportivo La Estrella aguantó bien los embates de un conjunto que se fue con todo al frente, su ofensiva poco a poco se fue desesperando al no ver respuesta positiva en cada llegada que generaba y tras 45 minutos llenos de intensidad el marcador no se movió, quedando ambos conjuntos sedientos de gol.

En el arranque de la segunda mitad la tónica del encuentro no bajó, el Deportivo La Estrella en base a llegadas generadas en contras buscaba sorprender y cuando todo se encontraba más tenso, el Waikiki encontró el camino del triunfo gracias a una pelota parada en donde Salvador Moreno se paró con autoridad, levantó la cabeza y con ojo clínico puso la pelota lejos del portero para mover las redes y decretar el 1-0 que se gestó al minuto 77.

La Estrella al verse abajo no se guardó nada y se fue con todo al frente buscando el empate que mandara esto a los penales, pero la rebelión no duró mucho, ya que al 84 de tiempo corrido, Jorge Martínez de los “restauranteros” tomó la pelota para meter un golazo que acabó con la ilusión de su rival y en los seis minutos restantes el Waikiki manejó el marcador bien para finiquitar su pase a la siguiente ronda.