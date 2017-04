Entrega Mercedes Calvo apoyos en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro. Abril 18.- Procurando el bienestar de las y los guerrerenses, la presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, recorrió diversas colonias de la capital del estado donde a nombre del gobernador Héctor Astudillo Flores, entregó focos ahorradores del programa federal FIDE, así como de apoyo alimentario, a fin de mejorar la economía familiar.

“Señora Merce a nombre de todos mis vecinos y de otros más de colonias cercanas le damos las gracias por tenernos presentes en todo momento, podemos ver que el DIF está trabajando para su gente, dígale a nuestro gobernador Astudillo que le agradecemos sus gestiones para lograr estos apoyos extras, claramente se nota el trabajo que hace, hoy todos nos sentimos satisfechos con su trabajo, cuenten con nuestro apoyo para seguir saliendo adelante”, dijo Juana Solano Benítez presidenta de la colonia La Pradera de Chilpancingo.

Por su parte, Mercedes Calvo en su recorrido mencionó que los apoyos extraordinarios son gracias a las gestiones que el gobernador Héctor Astudillo consigue con la Federación, asimismo, recalcó la importancia de transparentar todas las entregas de apoyos, pues de esta manera es como la Federación califica el proceder del gobierno lo que se convierte en incentivos para el estado.

Así también recordó a los presentes que en el DIF Guerrero existen diversos programas de apoyos a personas vulnerables y no sólo a personas con alguna discapacidad como son gestión de proyectos productivos que promueven el auto empleo, jornadas médicas con estudios de detección oportuna de cáncer, apoyo alimentario, jornadas de cirugías de cataratas, cadera, rodillas, hernia umbilical para niños, estrabismo, desviación de columna vertebral en edades de 5 a 20 años, las cuales no tiene costo alguno.

Para cerrar estar intensa gira de trabajo, Calvo de Astudillo dijo que si existe una coordinación entre la sociedad y el gobierno se podrá trabajar para lograr los avances que Guerrero necesita, por ello invitó a los presentes a sumar esfuerzos para lograr los objetivos planteados, “me es muy grato visitarlos y traerles estos apoyos a nombre de nuestro gobernador, seguimos trabajando diario por y para ustedes, solo les pedimos hacer un trabajo conjunto, el gobierno no puede solo así que depende de todos el poner nuestro granito de arena para salir adelante”, expresó.