Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, postulado por el PRI, de 1999 a 2004, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros cargos, fue detenido en Florencia, Italia. Tiene además acusaciones de la DEA y el FBI en Estados Unidos por narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y colaboración con cárteles de la droga. Según la investigación recibió sobornos y brindó protección al cártel del Golfo y los Zetas.

En el imaginario popular muchas personas, carentes de información y malicia, no alcanzaban a entender cómo es que siendo del conocimiento de las autoridades judiciales todo el rosario de “milagros” de este señor, no era localizable.

Toda una red de complicidades, “ahora por ti, mañana por mi”, tejidas con los hilos de la corrupción y la impunidad, permitieron que la investigación se activara ocho años después del fin del mandato del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Fue hasta el 2012 que Interpol México emitió una ficha roja que solicitaba su localización.

Nadie supo del prófugo de la justicia hasta que entró el panista Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador del mismo estado y el nuevo procurador general Irving Barrios, concentró al personal al servicio de escoltas y ahí descubrió que la Procuraduría General de Tamaulipas tenía asignados ocho escoltas al servicio de Tomás Yarrington y cuatro escoltas al también prófugo de la justicia ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Todos con sueldos de entre 25 mil y 19 mil pesos, con pistola y fusil AR-15. Incomprensible, los gobiernos priístas no sabían dónde se hallaba pero le pagaban sus escoltas. Yarrington no actuó solo, la larga lista de encubridores y cómplices la encabezan sus dos sucesores priístas.

Mientras tanto en noviembre de 2016, Yarrington fue expulsado del PRI “por vulnerar los estatutos y el código de ética del partido”, cuatro años después de la fuga. Puro teatro, máxime que en Nayarit, Coahuila y Estado de México, en junio habrá elecciones para cambiar gobernador y Veracruz, donde se elegirán sólo presidentes municipales. Y ya viene el 2018.

Estados Unidos lo reclama así como México, para aplicarle la ley. Por los cargos que se le formulan, según los conocedores, en Estados Unidos alcanzaría la pena de dos cadenas perpetuas más 90 años de rígida prisión, además de la confiscación de todos sus bienes inmuebles y en bancos; en México se considera que le sentenciarían a 20 años, más o menos, y la confiscación de sus bienes esperanzado a que el sistema judicial le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria al cumplir 70 años. Y los amigos le ayuden.

Será la autoridad italiana la que decida a que país le entregará al reo: México o Estados Unidos. Pero podría decidirlo el mismo Yarrington, si se vale de una figura conocida como “allanamiento voluntario” y con ella elegir, sin que Italia se oponga.

Para Estados Unidos el asunto no termina ahí. Reclamará al reo para que sea juzgado por los cargos que las Cortes le fincan.

Todo esto se logró no gracias al trabajo de instituciones judiciales mexicanas, sino a pesar de ellas.