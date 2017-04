Frank en su Tinta

“VÁLGAME Santo Niñito, ya agarraron a Javier (Duarte)…”. Y con su captura surgen más dudas: ¿Por qué lo agarraron seis meses después de que huyó? ¿Por qué no lo detuvieron en México? ¿Qué estaba haciendo en Guatemala y en un lugar público? ¿Por qué se ríe después de ser detenido? ¿De qué o de quién se ríe? ¿Cuándo será traído a México? ¿Cuánto tiempo estará en la cárcel? ¿En qué penal será recluido? ¿Qué pasó con su esposa Karime Macías? ¿Por qué dice la PGR que ella puede andar tranquilamente por todo México? ¿Qué alegará en su defensa Javier Duarte? ¿Tenía cómplices en sus actos de corrupción como gobernador? ¿Por qué le falló de fea manera a su amigo Enrique Peña Nieto, que lo había presumido como parte de una nueva generación de priistas? ¿Cuál será su primera declaración y en contra de quién? ¿Por qué la familia de Duarte (esposa, suegra, hijos) viajó en grupo de Toluca a Guatemala, si sabían que los andaban siguiendo?.......... POR CIERTO, con Javier Duarte, ya son seis los ex gobernadores mexicanos que se encuentran presos, señalados por desvío de recursos, incluso unos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Se trata de cinco priistas (Jesús Reyna de Michoacán, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo, Andrés Granier de Tabasco, Tomás Yarrington de Tamaulipas y Javier Duarte de Veracruz) y un panista (Guillermo Padrés de Sonora). Y todavía anda huyendo César Duarte de Chihuahua…….. REACCIONES de políticos ante la captura de Javier Duarte (todos a través de sus cuentas de Twitter): El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, declaró: “Me comprometí a que Duarte sería detenido y se le aplicaría la Ley. Hoy ya está en la cárcel”. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, escribió: “No permitiremos que haya simulación en la detención de Duarte, estaremos atentos a este caso”. El candidato priista a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, compartió: “Mi reconocimiento a la PGR por la detención de Javier Duarte que refrenda su compromiso y convicción contra la corrupción y la impunidad”. Su contrincante de Morena, Delfina Gómez, subió una foto de Alfredo del Mazo Maza y el ex gobernador Javier Duarte dándose un abrazo y escribió: “Con Morena en el Estado de México la corrupción será desterrada. No más gobernantes enriquecidos. Javier Duarte, ejemplo de la corrupción del PRI”. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, posteó: “Exigimos que se realicen todas las indagatorias correspondientes y, respetando el debido proceso, se sancione ejemplarmente a Javier Duarte”. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, publicó: “Quien la hace la tiene que pagar; debe haber justicia en el caso de Javier Duarte. Los ciudadanos exigimos orden y aplicación de la ley”. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, mencionó: “Detienen a Duarte para similar que combaten la corrupción, pero el pueblo no se va a conformar con chivos expiatorios, quiere la caída del PRIAN”. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no hizo ninguna declaración sobre su amigo……… COSAS que solamente pasan en México: El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Raúl Ramírez Ramírez, tiene un sueldo mensual neto de 268 mil 825 pesos, es decir, casi el doble que el Presidente de la República, que gana 142 mil 256 pesos. Ah, pero no es el único. En el mismo organismo defensor de los Derechos Humanos hay otro grupo de 12 funcionarios que gana 102 mil 137 pesos mensuales y un tercer grupo de 9 servidores que cobra mensualmente 70 mil 100 pesos. Esa debe ser una múltiple violación a los derechos humanos de quienes ganan el salario mínimo (80 pesos diarios contra casi 9 mil diarios del Ombudsman sonorense)…….. SIMPLE pregunta: ¿Por qué ya no ha venido a Iguala el gobernador Héctor Astudillo Flores?........ PUNTO.