Averígüelo Vargas

Y bueno, estamos de regreso, luego de unos días de descanso y tranquilidad, para continuar con los comentarios sobre el acontecer en esta entidad, en la que este mes de mayo cumpliré 30 años de haber arribado, en la que suponía habría de ser una breve estancia, pero que se alargó, para continuar aquí mi camino periodístico (que suma ya 52 años), y que me permitió hasta formar una nueva familia. Aquí estamos, aquí seguimos, supongo, hasta que me toque despedirnos de todo y de todos. Mientras, gracias y felicidades.

BUENA SEMANA SANTA TURÍSTICA; SÓLO LA BALACERA EN LA COSTERA DAÑA LA IMAGEN DEL PUERTO.—Una Semana Santa Turística resultó muy buena para Guerrero, con ocupaciones cercanas al 100 por ciento en sus tres puntos turísticos, del Triángulo del Sol, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, situación que se espera se repita en forma muy semejante durante la Semana de Pascua, que resulta incluso mejor que la que terminó, porque arriban turistas que muestran mayor capacidad de consumo, según los prestadores de los servicios para los visitantes de esos tres lugares de descanso y esparcimiento.

Sólo la balacera en el Parque de la Reyna, donde fueron ultimados dos aparentes narcomenudistas y lesionados varios turistas y tres residentes del puerto, arrojó una mancha de sangre sobre el saldo blanco que hasta ese momento se había mantenido.

Afortunadamente no hubo muertos entre los visitantes sino que sólo fueron heridas dos jovencitas, que fueron atendidas en condiciones no muy favorables, según sus parientes, quienes comentaron que fueron alojados, a cargo del gobierno, en un hotel de 5 estrellas, mientras aseguraban que las lesionadas fueron atendidas en un “hospital de una estrella”, donde les hicieron las curaciones necesarias a las muchachas que recibieron disparos de los sicarios que perseguían y mataron a sus dos rivales.

Es un asunto grave, sin duda que en plena costera, mientras se desarrollaba un espectáculo de sky acuático se hayan dado las dos ejecuciones señaladas, que por la forma brutal en que actuaron los pistoleros, causaron las lesiones a 5 personas, las dos turistas y tres habitantes del puerto que estaban disfrutando de las acrobacias de los esquiadores.

Ahora, lo que urge es que la Fiscalía del Estado, que encabeza Xavier Olea, investigue y logre la detención de los sicarios, integrantes de la delincuencia organizada, que provocaron ese problema que pudo ser mucho mayor, y que generalmente son asuntos qure quedan en la impunidad, porque la Fiscalía estatal le echa la pelota a la PGR, por tratarse de delincuencia organizada y esa dependencia, pocas, muy pocas veces informa de la detención de los integrantes de esos grupos criminales que protagonizan hechos de sangre en escenarios públicos.

Informar de la detención de los delincuentes ayudaría a dar la imagen de que se actúa con agilidad y precisión contra esos criminales y no que nunca se conozca lo que sucedió con los atacantes, a los que muy pocas veces se les detiene y procesa.

Una forma de defender Acapulco y los demás puntos turísticos del estado es mostrarle a los posibles visitantes, que hay una acción efectiva contra los asesinos a sueldo y que esos hechos no quedan sin castigo, para evitar que vuelvan a repetirse.

INAUGURÓ HÉCTOR ASTUDILLO EL MACROTÚNEL, QUE COBRA UNA CUOTA MUY MODERADA.—Este lunes quedó abierto al servicio público el Macrotúnel que construyó el gobierno federal, del presidente Enrique Peña Nieto, en colaboración con el estatal, de Héctor Astudillo, que comunica a la zona Doracda del puerto, con la Diamante, en sólo 3 minutos y con una cuota muy razonable de 30 pesos, lo que es de eperar que se mantenga, porqu contrasta con los más de 100 pesos qu cobran en el túnel particular a la entrada del puerto o la caseta de Metlapil, también arriba de esa cantidad.

Esta nueva obra debe ser de gran utilidad, porque desahoga los enormes congestionamientos que se producían en la carretera escénica, que va también de la zona Dorada a Puerto Marqués y que provocaba un tránsito muy lento que requería hasta una hora de recorrido, que se había convertido en uno de los mayores problemas para los turistas que hacían esa trayectoria para viajar en ambos sentidos.

El Macrotúnel tiene una extensión de 3 mil 155 metros y su construcción representó la inversión de 3 mil 800 millones de pesos, que serán de gran utilidad para el puerto, sus habitantes y los muchos turistas que han recobrado la confianza en el puerto.

Es el túnel más largo del país, que facilita enormemente el desplazamiento entre dos zonas turísticas de primer nivel en ese puerto, emblema del turismo en México.

SALDO BLANCO REPORTAN EN CHILPANCINGO Y EN IGUALA.—La capital del estado, Chilpancingo, una ciudad de nivel medio, que no ha logrado un desarrollo propio del asiento de los poderes públicos estatales y de muchas de las delegaciones federales, que se mantiene básicamente de la burocracia, no tiene vocación ni cualidades turpistucas, de modo que esta semana que pasó, principalmente, fue de completa calma, porque no tiene turistas y muchos de sus habitantes aprovechan la ocasión para salir de vacaciones o regresar a sus lugares de origen, sea en las costas o la montaña y la sierra.

Pero con tantas casas vacías, por la ausencia de sus ocupantes, lo que se tiene que cuidar que los ladrones de domicilios no hagan de las suyas y les provoquen la sorpresa y hasta el soponcio cuando los ocupantes regresen y las encuentren saqueadas.

La vigilancia ordenada por el alcade Marco Leyva rindió muy buenos resultados hasta ahora, porque no se han hecho denuncias o reportes de saqueos o robos a casas habitación, lo que es muy bueno, porque la gente sabe que hay vigilancia y atención sobre los delincuentes, para evitar que les provoquen esas malas, impactantes y tan desagradables experiencias de regresar a un hogar saqueado.

LO MISMO SE REPORTA EN IGUALA, cabecera de la región Norte del estado, donde la vigilancia organizada por el presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, entrega también muy buenos resultados, pues se informa que la Semana Santa transcurrió en tranquilidad, sin problemas de inseguridad, sin que se dieran hechos delincuenciales que dañaran a la ciudadanía y también sin que se hagan señalamientos de que hubo descuido en la vigilancia dea las casas de quienes salieron de vacaciones

Tanto en el caso de Chilpancingo, como en Iguala, participaron en su totalidad, sin descansos ni vacaciones, los integrantes de las policías municipales, con apoyo de las estatales y principlmente con el respaldo definitivo de los integrantes del Ejército Mexicano, que tienen cuarteles en ambas ciudades.

